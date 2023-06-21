Запуск речных трамвайчиков вызвал ажиотаж среди москвичей

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Запуск речных трамвайчиков по Москве-реке вызвал ажиотаж среди москвичей и гостей города
Запуск речных трамвайчиков по Москве-реке вызвал ажиотаж среди москвичей и гостей города, об этом пишет издание РИА Новости.
Сообщается, что на причалах выстраиваются огромные очереди из желающих прокатиться. Дептранс призвал жителей столицы использовать иные маршруты.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Москве были запущены первые трамвайчики на Северном речном вокзале. Отмечается, что запуск электросудов стал первым подобным в мире проектом.
Сообщается, что на причалах выстраиваются огромные очереди из желающих прокатиться. Дептранс призвал жителей столицы использовать иные маршруты.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Москве были запущены первые трамвайчики на Северном речном вокзале. Отмечается, что запуск электросудов стал первым подобным в мире проектом.
Анастасия Крестьянова