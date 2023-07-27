Запуск тяжелой ракеты Falcon Heavy с американским спутником связи отменен за минуту до старта

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Jupiter 3 весит 9,2 тонны и является самым тяжелым спутником в мире. Аппарат после выведения на орбиту будет обеспечивать подключение к высокоскоростному интернету на территории США, Канады, Мексики и Южной Америки. Его максимальная пропускная способность составляет 500 гигабит в секунду. Стоит Jupiter 3 примерно 445 миллионов долларов.
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