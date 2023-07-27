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Запуск тяжелой ракеты Falcon Heavy с американским спутником связи отменен за минуту до старта

27 июля 2023, 07:55

Фото: istockphoto/suman bhaumik

Компания-разработчик SpaceX сообщила о переносе запуска тяжелой ракеты Falcon Heavy с американским телекоммуникационным спутником Jupiter, планировавшийся в четверг, 27 июля. Запуск был отменен за минуту до старта.

Следующая попытка запуска ракеты будет предпринята через сутки. В компании сообщили, что перенос старта связан с нарушением некоторых критериев подготовки работы, передает «Интерфакс». После отделения от носителя два боковых ускорителя ракеты совершат посадку на специальные площадки на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

Jupiter 3 весит 9,2 тонны и является самым тяжелым спутником в мире. Аппарат после выведения на орбиту будет обеспечивать подключение к высокоскоростному интернету на территории США, Канады, Мексики и Южной Америки. Его максимальная пропускная способность составляет 500 гигабит в секунду. Стоит Jupiter 3 примерно 445 миллионов долларов.

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В четверг утром загруженность дорог Подмосковья составляет 3 балла
27 июля 2023, 09:05

Фото: istockphoto / Yury Karamanenko

В четверг утром, 27 июля, загруженность подмосковных дорог составляет 3 балла. На дорогах зафиксировано больше 885 тысяч автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Ленинградском, Варшавском, Носовихинском, Пятницком и Щёлковском шоссе, а также на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-9 «Балтия».

В течение дня в Подмосковье вновь прогнозируется дождь. Минтранс призывает водителей быть очень внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон. При перестроениях убеждаться в безопасности планируемого манёвра.

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На штрафы за неоплату проезда по платным дорогам будут действовать скидки.

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#минтранс
#автомобиль
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ОАО «РЖД» планирует ввести верификацию пассажиров с помощью биометрии
27 июля 2023, 08:40

Фото: istockphoto/Halfpoint

Минтранс, ОАО «РЖД» и Центр биометрических технологий (ЦБТ, оператор единой биометрической системы) собираются апробировать в 2024 году метод использования биометрии для аутоидентификации пассажиров дальнего следования.
Текущая версия «дорожной карты» разрабатываемого проекта предполагает запуск работы новой системы с первого квартала будущего года. Для полноценной реализации программы потребуется большое количество планшетов, передает «Коммерсант». Эксперты также полагают, что для проверки потребуется создать так называемую «чистую зону», куда не будут допускаться провожающие.

В ЦБТ уточнили, что использование биометрических параметров для идентификации личности не будет обязательным. Также будут сохранены существующие в настоящее время способы оказания услуг. В Минцифры отметили, что использование биометрии позволит избежать ситуаций, когда пассажир, например, забыл паспорт и не смог из-за этого сесть на поезд. В ОАО «РЖД» в свою очередь сообщили, что вопрос использования новой системы идентификации пока изучается.

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Средний размер пенсии в новых регионах России составил 18 тысяч рублей
В Минтруд рассказали о среднем размере пенсий в новых регионах России
27 июля 2023, 08:22

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Средний размер пенсии в новых регионах России составил 18, 2 тысяч рублей с учетом специальной доплаты, сообщает «РБК».
Российские пенсии в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях ввели с 1 марта 2023 года. При этом, если после перерасчета размер пенсии оказывался ниже той, что пенсионер получал раньше – разницу компенсируют с помощью специальной доплаты.  

Самый высокий размер пенсий (без учета специальной доплаты) получают пенсионеры из Запорожской области – около 17 тысяч рублей. Самую низкую – в ДНР – чуть больше 14 тысяч рублей. При этом, средняя пенсия в новых регионах составляет 15, 97 тысяч рублей.  

Наибольшую пенсию, с учетом доплат, напротив, получают жители ДНР – 18 тысяч рублей. А вот в Херсонской области размер пенсии со специальной выплатой равняется примерно 16, 9 тысячам рублей.  

«Численность граждан, которым установлена доплата к пенсии, составляет 33,95 тыс. человек, средний размер доплаты — 3,97 тыс. руб.», - отметили в Минтруд.  

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#пенсионеры
#пенсии
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#днр
#лнр
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Россияне поддержали введение четырехдневной рабочей недели
Каждый второй россиянин выступил за введение четырехдневной рабочей недели
27 июля 2023, 07:28

Фото: iStock/AaronAmat

Почти половина россиян (49 процентов) выступили за сокращение рабочей недели до четырех дней, результаты опроса приводит «РБК».
Большинство из проголосовавших «за» - представители молодого поколения, зарабатывающие меньше 80 тысяч рублей в месяц.

Строго «против» выступили всего 28 процентов жителей России. Отмечается, что это наименьший показатель за последние четыре года.

Интересно, что одобрили эту инициативу 52 процента россиян, чей доход ниже 80 тысяч рублей в месяц. И только 40 процентов проголосовали «за», имея более высокий доход.  

При этом, две трети участников опроса уверены, что могли бы выполнить за четыре рабочих дня тот объем работы, который сейчас выполняют за пять. 21 процент проголосовавших засомневались в своих силах.  

Отмечается, что Минтруд не посчитал необходимым вводить четырехдневную рабочую неделю.  

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CNN: Отсидевший в России экс-морпех Тревор Рид восстанавливается после ранения на Украине
27 июля 2023, 04:35

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Бывший морской пехотинец Тревор Рид, отбывавший в России срок за нападение на полицейского, а сейчас воюющий на Украине, быстро выздоравливает после полученного им ранения. Об этом сообщает телеканал CNN.
В настоящее время Рид проходит курс лечения в Германии — туда он был отправлен двумя неправительственными организациями: немецкой MediCare Hubs Kyiv и израильской FRIDA Ukraine.

​На Украине Рид воевал с 1 ноября 2022 года в качестве добровольца и был ранен ​в боях под Артёмовском (Бахмутом). По сообщениям американских ​СМИ, ОН наступил на мину, и осколки при взрыве причинили ему множественные ранения обеих ног. ​Ранение Рида подтвердили в Белом доме. А в российской Госдуме его назвали «показательным».

Тревор Рид, по версии следствия, в Москве в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами. Прибывшие на место полицейские решили доставить его в отдел. По пути он ударил одного из них и напал на второго, находившегося за рулём. Суд приговорил его к девяти годам колонии. А в апреле 2022 года он был обменян на российского лётчика Константина Ярошенко, который получил в США 20 ​лет лишения свободы якобы за участие в транспортировке крупной партии кокаина.

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#сша
#ранение
#украина
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Экс-разведчик Граш: В Вашингтоне еще с 1930-х годов знают о существовании инопланетян
ТАСС: В Конгрессе прошли первые слушания об НЛО и контактах с ними
27 июля 2023, 03:56

Фото: iStock/ktsimage

Конгресс США провёл первые слушания о существовании неопознанных летающих объектов (НЛО) и случаях контактов с ними, сообщает ТАСС. В ходе них бывший член американского разведсообшества Дэвид Граш заявил, что власти США еще с 1930-х годов знают о существовании внеземных цивилизаций.
«Во время исполнения своих служебных обязанностей мне стало известно о программе по обнаружению "неопознанных воздушных феноменов", попавших в аварии, и их последующем реинжиниринге, которая существовала в течение нескольких десятилетий», — заявил Граш в ходе своего выступления в Комитете по надзору Палаты представителей американского Конгресса.

При этом бывший разведчик отказался отвечать на вопрос о том, существовали ли контакты правительства США с «внеземным разумом», мотивируя это конфиденциальностью подобной информации.

В начале июня Пентагон официально опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что американские военные имеют в своем распоряжении космические корабли инопланетного происхождения. Более того, как сообщила на брифинге официальный представитель Пентагона Сьюзан Гоф, на текущий момент военное ведомство Соединённых Штатов «не обнаружило никакой поддающейся проверке информации» о существовании программ по обладанию или изучению НЛО.

При этом в Пентагоне приветствуют возможность побеседовать с любым штатным сотрудником Минобороны США, как действующим, так и бывшим, «который считает, что у него есть информация, касающаяся пересмотра исторических данных». Как заявила Сьюзен Гоф, работа по изучению такой информации может быть начата в любое время по требованию Конгресса.

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#сша
#нло
#пентагон
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В новых регионах Россия повысят пенсии
Замминистра труда Пудов: Пенсии в новых регионах поднимут до среднероссийского уровня
27 июля 2023, 03:24

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Замминистра труда и соцзащиты РФ Андрей Пудов заявил, что в новых регионах России пенсии поднимут до среднероссийского уровня, если существующая пенсия окажется меньше назначенной в соответствии с российским законодательством.
«Это значит, что с 1 марта при назначении пенсии уже по российскому законодательству для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей будут применяться особенности, которые позволят  гражданам увеличить размер получаемых выплат и выйти на среднероссийский размер пенсионного обеспечения», — цитирует РИА Новости слова Пудова в ходе заседания комитета ГД РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Он отметил, что если уже назначенные пенсии жителей новых российских регионов окажутся больше, то доплата сохранится.

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#пенсии
#рф
#россия
#минтруд
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В России заводчиков животных обяжут платить налоги и регистрироваться
27 июля 2023, 02:20

Фото: iStock/LightFieldStudios

В Госдуму внесены поправки в закон «Об ответственном обращении с животными», регулирующие заводческую деятельность. Так, правительство РФ могут наделить дополнительными полномочиями по установлению требований к содержанию, разведению и маркировке животных, пишут «Известия».
Автором законопроекта выступил первый зампред комитета ГД РФ координатор федерального проекта «Единой России» «Защита животного мира» Владимир Бурматов. Он пояснил, что поправки должны решить серьезную проблему «черных заводчиков», которые занимаются коммерческим разведением животных в неподобающих условиях.

«Известный мне пример — рекорд — 70 пуделей в одной квартире. Понятно, что там соседи на стенку лезли, потому что жизнь из-за запаха и шума была просто невыносимой», — цитирует издание слова собеседника.

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#животные
#поправки
#рф
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Маск уже год избегает женщин из-за работы
Business Insider: Миллиардера Илона Маска с июля прошлого года не видели вместе с представительницами прекрасного пола
26 июля 2023, 23:52

Фото: РИА Новости

Один из богатейших людей планеты, миллиардер Илон Маск вот уже больше года из-за плотного рабочего графика не появляется на публике с женщинами. Об этом пишет американское издание Business Insider.
По информации издания, «неясно, с кем встречается Маск по состоянию на июль 2023 года». Последний раз в компании представительницы прекрасного пола предприниматель появлялся год назад — тогда речь шла о его подруге, актрисе Наташе Бассетт. Однако вскоре после этого пара рассталась, и с тех пор никакой новой информации о романтических отношениях Маска не появлялось.

Business Insider связывает подобное поведение бизнесмена с напряженным рабочим графиком после покупки Twitter, а также создания компании xAI, которая должна будет заниматься вопросами разработки искусственного интеллекта.

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