Запуск железнодорожной ВСМ Москва — Петербург проведут до 2030 года

Фото: istock / Serjio74
По словам генерального директора РЖД, Олега Белозерова, в России планируется запустить первую высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом до 2030 года, передает РИА Новости.
Он отметил, что железнодорожные власти стремятся сократить сроки реализации проекта, поскольку это существенно улучшит финансовые показатели данного предприятия.
Высокоскоростная железнодорожная магистраль представляет собой специализированную электрифицированную двухпутную железнодорожную линию, предназначенную для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. В России на данный момент нет подобных инфраструктур
Пилотным проектом в этой области должна стать ВСМ, соединяющая Москву и Санкт-Петербург. Её введение сократит время в пути между этими городами с нынешних 4 часов до 2 часов 15 минут. Стоимость строительства данной магистрали оценивается в 1,7 триллиона рублей.
Читайте также:
Правительство подсчитало затраты на создание четырех ВСМ
Высокоскоростную железнодорожную магистраль в Химках построят в 2025 году
Согласован проект строительства ВСМ Москва – Санкт-Петербург
Высокоскоростная железнодорожная магистраль представляет собой специализированную электрифицированную двухпутную железнодорожную линию, предназначенную для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. В России на данный момент нет подобных инфраструктур
Читайте также:
Правительство подсчитало затраты на создание четырех ВСМ
Высокоскоростную железнодорожную магистраль в Химках построят в 2025 году
Согласован проект строительства ВСМ Москва – Санкт-Петербург
Артем Кузьмин