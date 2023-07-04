Зарему Мусаеву приговорили к 5,5 года колонии за нападение на полицейского

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Супругу бывшего судьи Верховного суда Зарему Мусаеву приговорили к 5,5 годам колонии общего режима за применение физического насилия к сотруднику правоохранительных органов.
На процесс по оглашению судебного решения ехали журналистка Милашина и адвокат Немов, которые были избиты неизвестными. Вооруженные лица напали на правозащитника и женщину по дороге из аэропорта. Пострадавшие госпитализированы с травмами.
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