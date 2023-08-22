Зарплата подмосковных педагогов с 2021 года выросла на 20%

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«В 2021 году средняя заработная плата учителя составляла 62,6 тыс рублей. По итогам первого полугодия 2023-го средняя она составляет 73,6 тыс рублей. Рост составил почти 20%», – сказал Бронштейн.В прошлом году министр отмечал, что повышение оплаты труда педагогов связано с ростом числа обучающихся.
В этом году форум проходит сразу на нескольких площадках – в Красногорске, Областной гимназии им. Е.М. Примакова в Одинцове, гимназии им. Подольских курсантов в Климовске, школе №10 в Реутове, Конькобежном центре в Коломне, а также Корпоративном университете развития образования АСОУ в Москве.
В форуме участвуют более 600 человек, а в режиме онлайн – 5,5 тыс.
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