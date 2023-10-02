Зарплаты госслужащих и бюджетников в октябре вырастут

Фото: Istockphoto / Oleg Elkov
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Фото: Istockphoto / Oleg Elkov
Фото: iStock/Axel Bueckert
«В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха и предстоящим похолоданием завтра начинаем перевод системы теплоснабжения на зимний режим работы», — рассказал он журналистам.
Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk
Фото: iStock/alexialex
«И идет человек на поклон к банкам и микрофинансовым организациям. И погрязает в долгах, аки муха в варенье. И не задумывается о том, что когда-нибудь может и не смочь рассчитаться», — пишут «Аргументы Недели».
Фото: пресс-служба администрация городского округа Серпухов
Фото: администрация Волоколамского г. о.
«Работала и с отбойным молотком, и с кувалдой, и с ломом. Надо быть добрее и больше двигаться», – раскрыла Галина Артёмовна секрет долголетия.Женщина до сих пор сама ходит за грибами, занимается заготовками на зиму, ухаживает за участком, выращивает цветы. Она считает себя самым счастливым человеком, потому что вырастила двух дочерей и четверых внуков. Кроме того, у Галины Артёмовны есть семь правнуков, которыми она очень гордится – дети показывают хорошие результаты в учёбе и в спорте.
Фото: istockphoto/wrangel
«Моя дочь хочет сохранить эти рыбьи зубы и положить их под подушку для зубной феи, потому что они очень похожи на человеческие», — рассказывает Брайан Саммерлин.Когда рыбак осмотрел рыбу, то обнаружил у неё в пасти свой же крючок. Именно этот овцеголов ранее перекусил леску и уплыл. Американец вместе с семьёй съел добычу в этот же день.
Фото: iStock/Denis Vostrikov
Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Фото: istockphoto / Thomas Kloc
Для участия в конкурсе необходимо разместить фотографию осеннего леса в закрепленном сообщении в телеграм-канале подмосковного Комлесхоза под постом фотоконкурса или в чатах лесничеств. Нужно подписать когда и где сделана фотография и поставить хештег #краскиосени2023.
Специалисты опубликуют самые красивые фотографии, а в начале ноября будут выбраны 5 самых красивых фотографий. Победителей конкурса ждут подарки
Фотоконкурс продлится до 1 ноября 2023 года.
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