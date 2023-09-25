Зарплаты учителей хотят сделать не ниже 2,5 МРОТ

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Председатель комитета Государственной думы по труду Ярослав Нилов представил законопроект, внесенный на рассмотрение в Государственную думу, который направлен на установление более высокой заработной платы для учителей, работающих на полную ставку.
Это изменение предполагается внести в часть 3 статьи 99 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» с целью обеспечить учителям более стабильный и достойный уровень заработной платы, когда они работают на полную ставку. При этом законопроект также предусматривает, что размер зарплаты учителей не должен быть уменьшен, и условия оплаты труда не должны ухудшиться после вступления данного закона в силу.
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