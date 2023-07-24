Адвокат обжаловал арест Стрелкова

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Адвокат экс-министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова Гаджи Алиев подал апелляционную жалобу на его арест. Об этом передает РЕН ТВ.
«Апелляционная жалоба на арест подана», - сказал Алиев.
Напомним, Стрелков был задержан 18 июля. Ему предъявили обвинение по статье «Экстремизм». Задержанный допускал провокационные высказывания в отношении российской власти и критиковал руководство страны.
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