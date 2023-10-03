Заслуженный учитель РФ Мурин рассказал о недостатке современного образования

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Заслуженный учитель Российской Федерации, литературовед, петербурговед, житель блокадного Ленинграда 94-летний Дмитрий Мурин рассказал «Петербургскому дневнику» о современной системе образования, городе, в котором прожил всю жизнь, а также о секрете долголетия.
По словам Мурина, нынешнее образование нацелено на современные технологии, как в обучении, так и в укомплектовании школ. Так, популярность набирают такие предметы как информатика, программирование, робототехника, а учебные классы оснащены интерактивными досками, компьютерами и прочей техникой.
Собеседник «Петербургского дневника» убеждён, что это хорошие направления, нацеленные на будущее. Однако, по его мнению, важно уделять больше внимания литературе, истории и культуре. Эти направления являются основополагающими в построении личности человека, его ценностей и вкуса, но в школах им не придают особого значения.
Также Мурин описал портрет настоящего петербуржца. По его словам, это должен быть культурный, воспитанный человек, владеющий знаниями в нескольких гуманитарных областях. Такое мнение литературоведа связано с тем, что Петербург не с проста называют культурной столицей России. Это город, в котором творили великие художники, писатели, музыканты и актёры. Именно поэтому их потомки, живущие на этой территории, должны быть такими же и соответствовать статусу города.
Ну а секретом своего долголетия Мурин считает разносторонность. За прожитые годы он успел попробовать себя в совершенно разных профессиях, начиная от учителя русского языка и заканчивая машинистом экскаватора. К тому же, педагог рассказывает, что и сейчас продолжает вести активный образ жизни: он гуляет по паркам, где кормит белок, встречается со своим другом, вечерами разгадывает кроссворды.
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Собеседник «Петербургского дневника» убеждён, что это хорошие направления, нацеленные на будущее. Однако, по его мнению, важно уделять больше внимания литературе, истории и культуре. Эти направления являются основополагающими в построении личности человека, его ценностей и вкуса, но в школах им не придают особого значения.
Ну а секретом своего долголетия Мурин считает разносторонность. За прожитые годы он успел попробовать себя в совершенно разных профессиях, начиная от учителя русского языка и заканчивая машинистом экскаватора. К тому же, педагог рассказывает, что и сейчас продолжает вести активный образ жизни: он гуляет по паркам, где кормит белок, встречается со своим другом, вечерами разгадывает кроссворды.
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Анастасия Чинкова