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Заслуженный учитель РФ Мурин рассказал о недостатке современного образования

Заслуженный учитель РФ Мурин: в школах мало внимания уделяют культуре и истории
03 октября 2023, 20:28
Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Заслуженный учитель Российской Федерации, литературовед, петербурговед, житель блокадного Ленинграда 94-летний Дмитрий Мурин рассказал «Петербургскому дневнику» о современной системе образования, городе, в котором прожил всю жизнь, а также о секрете долголетия.
По словам Мурина, нынешнее образование нацелено на современные технологии, как в обучении, так и в укомплектовании школ. Так, популярность набирают такие предметы как информатика, программирование, робототехника, а учебные классы оснащены интерактивными досками, компьютерами и прочей техникой.

Собеседник «Петербургского дневника» убеждён, что это хорошие направления, нацеленные на будущее. Однако, по его мнению, важно уделять больше внимания литературе, истории и культуре. Эти направления являются основополагающими в построении личности человека, его ценностей и вкуса, но в школах им не придают особого значения.


Также Мурин описал портрет настоящего петербуржца. По его словам, это должен быть культурный, воспитанный человек, владеющий знаниями в нескольких гуманитарных областях. Такое мнение литературоведа связано с тем, что Петербург не с проста называют культурной столицей России. Это город, в котором творили великие художники, писатели, музыканты и актёры. Именно поэтому их потомки, живущие на этой территории, должны быть такими же и соответствовать статусу города.

Ну а секретом своего долголетия Мурин считает разносторонность. За прожитые годы он успел попробовать себя в совершенно разных профессиях, начиная от учителя русского языка и заканчивая машинистом экскаватора. К тому же, педагог рассказывает, что и сейчас продолжает вести активный образ жизни: он гуляет по паркам, где кормит белок, встречается со своим другом, вечерами разгадывает кроссворды.

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#санкт-петербург
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#история
#культура
#образование
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Подмосковье вошло в топ-3 августовского рейтинга медиаактивности регионов в инновациях
03 октября 2023, 20:53

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Московская область вошла в тройку лидеров рейтинга медиаактивности регионов в области инноваций, инвестиций и PR-мероприятий в августе.
Рейтинг составляет Ассоциация инновационных регионов России. Возглавила его Москва, третье место занял Татарстан. 
 
Эксперты АИРР разделяют регионы на пять групп по численности экономически активного населения. Москва сохранила лидерство в первой группе – с показателем экономически активного населения более 2 млн человек. Подмосковье и Республика Татарстан поднялись на три и на одну позицию соответственно по сравнению с рейтингом за предыдущий месяц.
 
Как отметили аналитики ассоциации, в завершение летнего сезона регионы по традиции показывают положительную динамику в медиарейтинге. Этому способствует проведение научных конференций и бизнес-миссий. 
 
Также к этому периоду значительных этапов развития достигают инновационные стартапы и исследовательские проекты, а региональные власти и бизнес активно рассказывают об этом в СМИ. 

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#подмосковье
#московская область
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Поликлинику в Серпухове планируют достроить до конца года
03 октября 2023, 20:13

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Строительство поликлиники на 700 посещений в смену в микрорайоне Ивановские дворики городского округа Серпухов планируется завершить до конца года. Сейчас готовность составляет 70%, сообщили в пресс-службе Министерства стройкомплекса Московской области.
На объекте заняты порядка 200 рабочих, привлечено семь единиц спецтехники. Сейчас завершаются фасадные работы, внутри здания ведут чистовую отделку, монтаж вентиляции, систем кондиционирования и дымоудаления, систем отопления и канализации.
 
В детском и взрослом отделениях разместятся все профильные специалисты, клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты реабилитационно-восстановительного лечения, отделения функциональной диагностики бытовые и административные помещения, а также конференц-зал. 

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#подмосковье
#московская область
#минстрой
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Водитель автобуса в Сургуте совершил намаз прямо в салоне
03 октября 2023, 19:27

Фото: istockphoto/m-gucci

Пассажиры одного из городских автобусных маршрутов Сургута пожаловались на водителя. Тот на остановке вышел в салон и стал совершать намаз, из-за чего автобус простоял 40 минут
О происшедшем в социальных сетях рассказала одна из пассажирок. По ее словам, водитель автобуса № 18 на остановке на окраине города вышел в салон, расстелил коврик и принялся совершать намаз. Растерянные пассажиры 40 минут ждали, пока автобус тронется. 

Под постом появилось множество комментариев, причем мнения разделились. Многие посчитали неправильным отправление религиозных культов во время работы. Ведь пассажиры могли торопиться, куда-то опаздывать, а им пришлось ждать, пока водитель закончит молитву. Другие, конечно же, мусульмане, поддержали водителя. Они писали, что он в силу своей специальности весь день находится за рулем, а намаз положено совершать пять раз в день в конкретное время. К тому же, отмечали религиозные комментаторы, намаз длится не 40 минут, а значительно меньше. В компании, обслуживающей маршрут, от комментариев воздержались.

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#компании
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Юрист Краснов призвал россиян подавать в суд на коммунальщиков за плохое качество дорог
Юрист Краснов: нужно судиться с коммунальными службами из-за плохих дорог
03 октября 2023, 19:21

Фото: iStock/gorodenkoff

Член общественной палаты Москвы, Почётный адвокат России Дмитрий Краснов в беседе с Общественной службой новостей призвал россиян подавать в суд на коммунальные службы за плохое качество дорог.
Напомним, что в октябре прошлого года в городе Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа произошёл инцидент. 13-летний мальчик во время катания на велосипеде случайно заехал в яму на дороге и получил травмы, требующие госпитализации. Эта ситуация повлияла и на психологическое состояние ребёнка, который теперь боится кататься на велосипеде.

Собеседник ОСН похвалил родителей школьника за то, что они незамедлительно подали в суд на коммунальные службы. Теперь им будет компенсировано 300 тысяч рублей.

Краснов призвал россиян подавать жалобы в суд на халатность коммунальщиков, поскольку в какой-то момент им надоест выплачивать крупные суммы пострадавшим, и они станут работать лучше. 

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#россияне
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Четыре тысячи немцев протестуют против помощи Киеву и за отставку правительства
03 октября 2023, 19:12

Фото: iStock/Tero Vesalainen

На протестный марш против поставок оружия Украине в столице Берлина вышли около четырех тысяч человек, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу полиции Берлина.
«Непосредственно в протестном марше по предварительному подсчету приняли участие приблизительно четыре тысячи человек», - прокомментировали ситуацию представители правоохранительных органов. 

Активисты движения «Альтернатива для Германии» протестуют против продолжения спонсирования украинского конфликта. Они также призывают к восстановлению дружественных отношений с Россией и отставке нынешнего правительства.

К охране порядка во время митинга привлечено около 230 сотрудников полиции. 

При этом, еще 350 человек вышли на улицы в противовес маршу «Альтернатива для Германии». Однако, серьезных столкновений между активистами не произошло.

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#полиция
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На Афанасовском шоссе в Мытищах начали строить два перехода
03 октября 2023, 18:56

Фото: Минтранс МО

В Мытищах в рамках реконструкции Афанасовского шоссе стартовало возведение двух надземных переходов, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Участок реконструкции протяжённостью более 2 км проходит от примыкания к Дмитровскому шоссе до примыкания к транспортной развязке в составе строящейся дороги «Виноградово-Болтино-Тарасовка», которую также называют Мытищинской хордой. 
 
Сейчас строители проводят погружение пробных свай под опоры будущих переходов. Также продолжается строительство первого съезда на примыкании к Дмитровскому шоссе. Параллельно идут работы по переустройству инженерных коммуникаций.
 
В рамках реконструкции предусмотрено строительство трёх надземных пешеходных переходов, обустройство пешеходной зоны по обеим сторонам дороги, устройство шумозащитных экранов и остановочных павильонов.
 
Реконструкция шоссе позволит связать Дмитровское и Ярославское шоссе, что улучшит транспортную доступность жилых кварталов Мытищ. Завершить работы планируют в октябре будущего года.
 
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#московская область
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В Госдуме ответили на заявление о массовой блокировке VPN-сервисов
Хинштейн: Роскомнадзор уже сейчас наделен правом блокировать VPN-сервисы
03 октября 2023, 18:54

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Роскомнадзор уже сейчас обладает правом блокировки VPN-сервисов, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
Ранее сенатор Артём Шейкин заявил, что Роскомнадзор планирует заблокировать все VPN-сервисы, которые помогают россиянам обходить ограничения. По словам Шейкина, особо важно заблокировать те сервисы, которые позволяют получить доступ к продуктам компании Meta*.

«Звучит очень странно. Дело в том, что Роскомнадзор уже сейчас законодательно наделен правом блокировать такие сервисы, что и происходит на регулярной основе», - прокомментировал ситуацию Хинштейн.  

Депутат также отметил, что, возможно, речь шла о блокировке тех сервисов, которые выдают в поисковой строке запрещенную информацию и не производят фильтрацию контента.

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Россиянам рассказали, нужна ли собакам специальная одежда
Кинолог Стернина: собаки адаптируются к холодам, но ряду пород нужна одежда
03 октября 2023, 18:41

Фото: iStock/Ирина Мещерякова

Большинство владельцев собак уже скоро начнут доставать специальную одежду для своих питомцев. Кинолог-зоопсихолог Ольга Стернина рассказала, нужно ли одевать одежду на собак.
Специалист, чьи слова приводит издание «Утро.ру», отметила, что собаки прекрасно адаптируются к изменяющимся погодным условиям, поэтому не всем из них нужна тёплая одежда зимой. Однако есть ряд пород, которым необходим дополнительный обогрев.

Это касается такс и пикинесов, поскольку у них короткие лапы, а значит и вся часть тела находится очень близко к земле, где лежит снег. Также одежда нужна собакам, у которых нет шести или она слишком короткая. Например, лысая чихуахуа и китайская хохлатая. 

Кроме того, одежда для дополнительного тепла понадобится декоративным породам собак, таким как мальтипу, французский бульдог, левретка.

Помимо них, в дополнительном обогреве нуждаются охотничьи и кормящие потомство собаки, а также питомцы, которым уже много лет.

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Обновление покрытия на улицах Можайска улучшило проезд для 20 тыс автомобилистов
03 октября 2023, 18:22

Фото: Минтранс МО

В Можайске завершили смену дорожного покрытия на двух улицах в черте города – Молодёжной и проезде Мира. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Для обустройства нового покрытия на этих участках потребовалось больше 800 тонн асфальтобетонной смеси
 
Отремонтированные улицы являются выездом на одну из центральных дорог города – улицу Мира. По ним также можно проехать к историческому центру Можайска, учебным и медицинским учреждениям, паркам, скверу и музею. Благодаря обновлённому покрытию проезд стал удобнее и безопаснее для 20 тыс автомобилистов, проезжающих там ежедневно. 
 
Сейчас продолжаются работы в черте города на улицах Дмитрия Пожарского, Гжатской и Бородинской. Всего в муниципалитете до конца ремонтного сезона заменят более 22 км покрытия на 13 региональных участках.
 
Ремонтные работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
 
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