Заслуженный учитель РФ Снегуров: Школьников надо обеспечить качественным горячим питанием

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Заслуженный учитель РФ, историк, кандидат психологических наук, профессор МГПУ Александр Снегуров заявил о необходимости обеспечения качественным питанием школьников.
Он подчеркнул, что у самих детей есть запрос на это.
При этом, система питания в школах должна быть разработана и для детей с хроническими заболеваниями, и для тех, у кого есть непереносимость определённых продуктов.
До этого в Госдуме призвали разработать единый федеральный стандарт по обеспечению школьников горячим питанием.
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«Многие ребята не едят дома перед школой. Поэтому предлагаемая мера по питанию очень насущная, важная, связанная не с каким-то отдельным сегментом образовательно-воспитательного процесса, а со всей структурой этого процесса. Плохое питание или его отсутствие – это физиологический и психологический дискомфорт, ученики неспокойно сидят за партой, ломается педагогический процесс», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Снегуров.
До этого в Госдуме призвали разработать единый федеральный стандарт по обеспечению школьников горячим питанием.
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Мелисса Тимофеева