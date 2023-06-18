Заслуженный учитель РФ Снегуров рассказал, что значит для детей акция «Минута молчания»





«Я с детства таинственно замирал на эту минуту, и она меня гипнотизировала. Ещё многое не понимая, я чувствовал, что в этой минуте сконцентрировалось что-то значительное, вневременное и космическое: и большие свершения, и большая боль. На меня это оказывало магическое влияние», — подчеркнул историк.







По его мнению, до сих пор эта минута связывает времена и эпохи, за это время соединяются сердца разных поколений. Также Снегуров добавил, что детям нужно рассказывать о важности такого элемента общего культурного кода не только на уроках «О важном», но и в контексте изучения истории Великой Отечественной войны, возможно, «у костра в лагере отдыха, художественной школе, когда ребята выбирают тему для рисунка».





«Этот разговор не вписан в программу каким-то пунктом, но он должен быть вписан в логику педагогики и историко-культурный взгляд гражданского общества. Здесь нужно уловить момент, чтобы создалась атмосфера для такого рассказа или подговорить эту атмосферу, а это не делается в три щелчка», — заключил собеседник «Радио 1».





Ранее сообщалось, что во время «Минуты молчания» будет прервано вещание в эфире телевидения и радио, кабельных каналов, прекратят работать кассы в торговых центрах, остановится общественный транспорт, личные автомобили, а также работа на предприятиях.





Цель акции заключается в том, чтобы сохранить историческую память о Великой Отечественной войне, унесшей жизни 27 миллионов граждан, обеспечить преемственность поколений россиян.

Всероссийская акция «Минута молчания» пройдёт по всей стране 22 июня в День памяти и скорби в 12:15 по московскому времени. В беседе сзаслуженный учитель РФ, историк, кандидат психологических наук и профессор МГПУрассказал, почему важно проводить такие мероприятия для школьников.