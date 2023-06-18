Заслуженный учитель РФ Снегуров рассказал, что значит для детей акция «Минута молчания»

Фото: iStock.com/LesDaMore
«Я с детства таинственно замирал на эту минуту, и она меня гипнотизировала. Ещё многое не понимая, я чувствовал, что в этой минуте сконцентрировалось что-то значительное, вневременное и космическое: и большие свершения, и большая боль. На меня это оказывало магическое влияние», — подчеркнул историк.
«Этот разговор не вписан в программу каким-то пунктом, но он должен быть вписан в логику педагогики и историко-культурный взгляд гражданского общества. Здесь нужно уловить момент, чтобы создалась атмосфера для такого рассказа или подговорить эту атмосферу, а это не делается в три щелчка», — заключил собеседник «Радио 1».