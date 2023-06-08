Застрявшие в Магадане из-за поломки самолёта иностранцы смогли вылететь в США

Фото: Фотобанк Московской области
Резервный самолет Air India с иностранцами вылетел из Магадана в Сан-Франциско, пишет ТАСС
Резервный борт авиакомпании Air India, прибыл в Магадан, и вылетел из России в четверг, 8 июня, в 02:27 (мск). В данный момент борт пассажирский продолжает путь в Сан-Франциско.
Ранее в Сети появилось видео с туристами из Индии, ночевавшими в Магадане после аварийной посадки самолета. Пассажиров экстренно приземлившегося в Магадане рейса AirIndia, направляющегося из Индии в США, поселили в спортзале местной школы. Соответствующие кадры публикует Телеграм-канал Baza.
На видео запечатлены путешественники, которые размещаются на подготовленных для них матрасах с подушками и одеялами.
Ранее в Сети появилось видео с туристами из Индии, ночевавшими в Магадане после аварийной посадки самолета. Пассажиров экстренно приземлившегося в Магадане рейса AirIndia, направляющегося из Индии в США, поселили в спортзале местной школы. Соответствующие кадры публикует Телеграм-канал Baza.
На видео запечатлены путешественники, которые размещаются на подготовленных для них матрасах с подушками и одеялами.
Мария Фирсова