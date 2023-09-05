Заведующую детсадом уволили из-за интимных фото в сети

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Заведующая детским садом опубликовала в социальной сети снимки, на которых она позирует с обнаженной грудью, отчасти прикрытой веществом белого цвета. Возмущенные родители воспитанников обратились к руководству дошкольного заведения с требованием уволить девушку.
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