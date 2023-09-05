Заведующую детсадом уволили из-за интимных фото в сети

С момента начала работы операторы службы спасения 112 приняли и обработали 78,5 миллионов обращений и оказали оперативную помощь тем, кто попал в беду.

Жители и гости Подмосковья уже 8 лет могут вызвать пожарную охрану, аварийную службу газа, скорую помощь, службу «Антитеррор» и другие службы по единому номеру служб быстрого реагирования — «112».

В службу спасения поступают звонки, СМС-сообщения, видеовызовы через Скайп, обращения через мобильное приложение «112 МО» или чат-бот, а также сообщения из ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».

Из общего числа звонков, около 20 миллионов раз обратившимся требовалась скорая медицинская помощь, для вызова полиции и ГИБДД обращались более 7 миллионов раз, в пожарно-спасательную службу — более 800 тысяч обращений и порядка 38 тысяч жителей просили психологическую помощь. Также, более 3 тысяч вызовов поступило на иностранных языках.

Сегодня в Систему-112 Подмосковья входит порядка 500 объектов, более 3,8 тысячи операторов и диспетчеров экстренных оперативных служб. Вся деятельность и развитие службы проходит в рамках государственной программы «Безопасность Подмосковья».

Важно, что все звонки в Систему-112 бесплатные и доступны даже при нулевом балансе.

Служба быстрого реагирования «112» готова прийти на помощь жителям и гостям Подмосковья 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

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В приложении «112 МО» можно отследить маршрут движения машин экстренных служб.