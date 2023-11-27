Завершается голосование за самые значимые достижения Московской области

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Уже более 9 млн россиян приняли участие в опросе о самых значимых достижениях регионов. Проголосовать за наиболее весомые достижения Подмосковья можно до 30 ноября. Затем проект Достижения.рф подведёт итоги, сообщили в пресс-службе губернатора Московской области.
Подмосковье представляют 10 лучших достижений, среди которых школьный технопарк на базе физтех-лицея им. П. Л. Капицы в Долгопрудном; Историко-художественный музей «Новый Иерусалим» в Истре; завод «Метровагонмаш» в Мытищах, Центр геномной селекции «Мираторг» в Домодедове; одна из лучших систем родовспоможения в России.
На сегодня по результатам голосования в числе лидеров – Технопарк на базе Физтех-лицея им. П. Л. Капицы в Долгопрудном. За него отдали голоса более 1,2 млн человек.
Проголосовать за главные достижения Московской области можно по ссылке. Как пояснили в пресс-службе, цель проекта Достижения.рф – рассказать об успехах регионов, дать возможность каждому ознакомиться с научным, технологическим, культурным потенциалом страны.
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На сегодня по результатам голосования в числе лидеров – Технопарк на базе Физтех-лицея им. П. Л. Капицы в Долгопрудном. За него отдали голоса более 1,2 млн человек.
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Лора Луганская