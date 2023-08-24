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Завершается регистрация на образовательную программу «Взлёт» по экономике для подмосковных школьников

24 августа 2023, 16:32

Фото: istockphoto / Ridofranz

Принять участие в образовательной программе по экономике могут подмосковные школьники с 8 по 11 класс, проявляющие интерес к профильной дисциплине.

Профильная образовательная программа будет проходить с 14 сентября по 20 сентября в очном формате на базе гимназии им. Е.М.Примакова, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.

Регистрация завершается 31 августа, подать заявку можно по ссылке.


Подавшие заявку школьники будут проходить конкурсный отбор для участия в образовательной программе.

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника — это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.

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Московская область вошла в топ-20 по количеству заявок на участие в конкурсе «Флагманы образования».

Важным событием для Подмосковья стало онлайн-движение «Книга рекордов учителя».

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345 тысяч жителей Подмосковья подали заявки на онлайн‑голосование
В Московской области 345 тысяч человек подали заявки на дистанционное электронное голосование
24 августа 2023, 17:18

Фото: istockphoto / Pinkypills

Дистанционное электронное голосование состоится в сентябре текущего года, сообщил глава Мособлизбиркома Илья Березкин.
По его словам, в Московской области зарегистрировано свыше 6 млн избирателей. 345 тысяч людей планируют отдать свой голос в дистанционном формате, это больше, чем в любом другом регионе. 

Отметим, что наблюдение за ДЭГ осуществляется с помощью специальной территориальной комиссии, в которую вошел представитель от Московской области Антон Тимченко. 

В Подмосковье в Единый день голосования пройдут выборы губернатора Московской области, дополнительные выборы депутата Московской областной думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а еще выборы в советы депутатов в 10 округах. 

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На подмосковных участках обеспечат комфортные условия для 300 тыс избирателей с повышенными потребностями. 

Глава Мособлизбиркома Берёзкин озвучил главную задачу текущего этапа предвыборной кампании. 

Видеонаблюдение на выборах будет установлена на всех подмосковных участках. 
 
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#комфорт
#единый день голосования
#ДЭГ
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Подмосковные эксперты стройконтроля ухаживают за мариупольскими котами
24 августа 2023, 17:14

Фото: МинЖКХ МО

На всех объектах, которые восстанавливают в Мариуполе под техническим надзором подмосковных специалистов, они кормят живущих на стройках котов и ухаживают за ними. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Министерства ЖКХ.
«Это далеко не простые домашние коты, здесь каждый со своей историей. Они пережили страшные обстрелы, потеряли кров, но продолжают доверять людям и любить. Порой сложно описать то, что ежедневно переживают и чувствуют эксперты стройконтроля. Уже второй год в составе большой команды Подмосковья эксперты подведомственного Министерству ЖКХ Московской области «УТНКР» возвращают Мариуполю жизнь», – говорится в сообщении.
Подмосковные специалисты восстанавливают пострадавшие дома, поликлиники, больницы, детские сады, школы и котельные, занимаются адресной помощью и волонтерской деятельностью.

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#подмосковье
#московская область
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США ввели санкции против детского лагеря «Артек»
США ввели санкции против детского центра «Артек» и 11 физлиц
24 августа 2023, 17:10

Фото: iStock/donfiore

Вашингтон внес 11 физлиц и международный детский центр «Артек» в санкционный список. Об этом сообщил Минфин США.
Прежде, ​американский президент Джо Байден анонсировал введение новых санкций против РФ. 

По его словам, целью введения ограничений является привлечение к ​ответственности лиц, имеющих отношение к «принудительному» перемещению украинских детей на российские территории. Кроме детской организации санкции введены в отношении ​11 физических лиц. 

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#санкции
#президент
#байден
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#джо байден
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Подмосковные лицеисты прошли следующий этап отбора сборной России на международную олимпиаду по физике
24 августа 2023, 17:03

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

По итогам первых квалификационных сборов для кандидатов в сборную России на международную олимпиаду по физике 2024 года, на следующие учебно-тренировочные сборы приглашены 14 кандидатов, среди них 9 учеников Физтех-лицея им. П.Л. Капицы.

В отборочных испытаниях принимали участие всего 26 школьников со всей России, 12 из которых воспитанники Физтех лицея имени Капицы.

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника — это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.

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Завершается регистрация на образовательную программу «Взлёт» по технологии для подмосковных школьников.
#подмосковье
#школы
#физтех
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#технологии
#страны
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Завершается ликвидация борщевика вдоль дорог Подмосковья
24 августа 2023, 16:45

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщает, что специалисты дорожной службы региона завершают работы по ликвидации борщевика, который рос вдоль дорог.

Работы по устранению опасного сорняка начались в середине мая и проходили в два этапа — химическая обработка и механический окос. 

«Сейчас дорожные службы завершают работы по ликвидации борщевика — уже механически обработали более 1,8 тысяч гектар из планируемых 2 тысяч. Наибольший объём работ провели в Наро-Фоминске, Рузе и Можайске», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта Московской области Алексей Гержик.

Полностью завершить работы планируется в сентябре.


Борьба с борщевиком распространяется и на частные владения. Органы местного самоуправления могут подключиться к работе по уничтожению растения, если этого не сделал владелец и далее взыскать с собственника расходы.

Борщевик Сосновского — быстро разрастающееся, многолетнее, ядовитое растение, которое способно вызвать аллергическую реакцию на коже, похожую на солнечные ожоги.

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Из борщевика Сосновского будут изготавливать стройматериалы.

Эксперт Кузьмич дал рекомендации по борьбе с борщевиком.

Профессор Воробьёв: «Все травы настолько же полезны, насколько смертельно опасны».
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#стройматериалы
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Воробьёв предложил будущим лидерам России подумать над применением ИИ в работе с обращениями граждан
24 августа 2023, 16:44

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв предложил участникам конкурса «Лидеры России» из Подмосковья найти возможности применения искусственного интеллекта для работы с обращениями граждан.
«Лидеры России» – хороший трамплин для тех, кто стремится создавать и внедрять всё самое передовое, реализовывать свои проекты и менять жизнь людей к лучшему. В этом году впервые проводится региональный этап. В Подмосковье за звание лидеров России борются около 200 участников. Мы им предложили подумать, как использовать искусственный интеллект для эффективной коммуникации с жителями, бизнесом и НКО. К нам ежедневно по разным каналам поступает порядка 5 тыс обращений жителей, и для каждого нужно найти ответ», – сказал губернатор.
В Подмосковье выстроена система работы с обращениями граждан. Только на портал «Добродел» с 2015 года направлено более 7,5 млн сообщений о проблемах. Все заявки были отработаны. В обновлённую версию приложения внедрили нейросеть. Теперь пользователь загружает туда фото, и искусственный интеллект сам определяет проблему по одной из 13 самых популярных категорий. В их числе – ямы, мусор, освещение, борщевик, реклама и так далее.
 
Помимо этого, обращения граждан поступают через соцсети губернатора и правительства, электронную почту и на горячую линию 112. Все они оперативно обрабатываются в Центре управления регионом и Информационном центре Московской области. Только за прошлый год в ЦУРе было отработано более 2,2 млн запросов. Цифровые технологии позволяют оперативно решать проблемы жителей. 
 
Инфоцентр заработал в начале 2023 года. Он координирует деятельность пресс-служб региональных ведомств, администраций городских округов, областных и муниципальных СМИ. Там собирают и отрабатывают всю информацию, которая появляется в соцсетях и СМИ. 
«В нашем Инфоцентре мы включаемся в проблемы людей сразу, как только видим новость в пабликах и СМИ. Важно ответить на каждое беспокойство. Поэтому и новостную повестку мы строим на том, что волнует людей. Сотрудники центра создают новости, подгружают их в систему «Терминал», а модератор раздает их по редакциям», – рассказал зампред правительства Московской области Вячеслав Духин.
По его словам, до конца года планируется внедрить искусственный интеллект, который будет создавать варианты уникальных текстов для различных сайтов и пабликов. 
«Если участникам «Лидеров России» удастся придумать что-то принципиально новое, мы сможем внедрить это в Подмосковье. После экспертной оценки лучшие проекты будут представлены губернатору Андрею Воробьёву», – заключил Духин.
Федеральный конкурс управленцев «Лидеры России» – флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он проводится с 2017 года по поручению президента. За всё время на участие в конкурсе было подано более 1 млн заявок из 150 стран. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. 
 
Участники сформировали команды и приступили к выполнению заданий регионального этапа, который включён в программу впервые. Его проходят более 3 тыс управленцев из всех регионов страны и ещё 23 стран. Подмосковье представляют более 20 команд из почти 200 человек.

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#подмосковье
#московская область
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В России ожидается рост цен на аренду квартир осенью
24 августа 2023, 16:21

Фото: istockphoto.com/Auris

Риелтор Олег Бендриков заявил, что грядущей осенью аренда квартир в России станет дороже.
«На рынке аренды имеет место сезонность. Приближается сентябрь, который всегда ведёт к увеличению стоимости аренды на 5-7%. Приезжают студенты и те, кто на период летнего отдыха уезжали и не снимали жильё», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Бендриков.

Ещё одним фактором, который влияет на повышение цен на арендуц жилья, является повышение ставки ЦБ. По словам эксперта, из-за этого многие отказались от покупки недвижимости и предпочли снимать жильё, из-за чего этой осенью аренда может подорожать даже на 10%.

Бендриков также рекомендовал всё же покупать квартиру, а не снимать её, даже в условиях повышенной процентной ставки, поскольку иметь собственное жильё намного надёжнее.

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#недвижимость
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#россия
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Путин встретился с экипажем танка «Алеша» в Кремле
Путин в Кремле проводит встречу с экипажем танка «Алеша»
24 августа 2023, 16:05

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с экипажем танка «Алеша», который был ранее представлен к государственным наградам.
Экипаж танка в одиночку разгромил колонну украинской бронетехники в зоне СВО. Военнослужащие получили награды и звания Героев России. 

Прежде сообщалось, что торжественная церемония вручения наград военнослужащим прошла в Курской области, на мероприятии. посвященном 80-летию победы в Курской битве. В церемонии лично принял участие президент России Владимир Путин. Он поздравил россиян с праздником и вручил государственные награды бойцам СВО, которые совершили подвиги во время ведения боевых действий. 

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#сво
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Американский профессор Кузник рассказал об опасности сброса воды с АЭС «Фукусима-1»
24 августа 2023, 16:03

Фото: istockphoto/IG_Royal

Утром 24 августа Япония начала сброс накопившейся воды с аварийной станции «Фукусима-1». О возможных последствиях такого шага рассказал профессор Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник.
Представители фирмы Tokyo Electric Power Cjmpany Holdings уверяют, что вся вода прошла полную очистку и не представляет никакой угрозы для экологии. Однако есть и те, кто не слишком доверяет им и к самой идее сброса воды относится скептически. Профессор Кузник полагает, что в воде могли остаться изотопы трития. От этого радиоактивного вещества достаточно сложно полностью избавиться, передает сайт «Рен ТВ».

Ученый подчеркнул, что есть и другие способы избавления от воды, однако сброс является самым дешевым из них, поэтому неудивительно, что японцы решили прибегнуть именно к нему. Профессор опасается, что тритий сначала будет накапливаться в планктоне, потом его будет поедать рыба, а рыбу будут ловить и употреблять в пищу люди.

Все же профессор Кузник уточнил, что пока не ясно, являются ли перечисленные риски реальными, или они в большей степени носят психологический характер, являются результатом страха перед радиацией. Пока ученые не обладают достаточной информацией для того, чтобы ответить на этот вопрос однозначно.

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