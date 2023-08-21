Завершается регистрация на образовательную программу «Взлёт» по праву для подмосковных школьников

В Центр Содействия Строительству при Правительстве Московской области поступил производство в поселке Оболенск городского округа Серпухов.

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию производства после реконструкции, застройщиком которого выступала компания «Герофарм».

Инвестиции застройщика в строительство производства составили 163 миллиона рублей. Благодаря реализации проекта удалось создать 17 новых рабочих мест.

Для организации нового участка по сборке шприц-ручек с инсулином было переоборудовано здание склада готовой продукции. На объекте площадью более 2000 кв. метров установили дополнительную автоматизированную линию, которая позволит собирать 7 млн шприц-ручек в год. В результате производственная мощность предприятия увеличится до 21 миллионов инъекторов ежегодно.

Реконструкция объекта реализовывалось при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

Читайте также:

В Подмосковье построят горнолыжный курорт.

Авиационно-спортивный клуб построят на аэродроме «Новинки».