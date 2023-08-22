Завершается регистрация на образовательную программу «Взлёт» по технологии для подмосковных школьников

Принять участие в образовательной программе по праву могут подмосковные школьники с 7 по 11 класс, проявляющие интерес к профильной дисциплине.

Профильная образовательная программа будет проходить с 14 сентября по 25 сентября в очном формате на базе АНОО «Физтех-лицей» им. П.Л.Капицы, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.

Регистрация завершается 31 августа, подать заявку можно по ссылке.





Подавшие заявку школьники будут проходить конкурсный отбор для участия в образовательной программе.

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника — это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.

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