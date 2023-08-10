Завершен период регистрации кандидатов на муниципальных выборах в Подмосковье

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В Единый день голосования на территории Московской области состоятся выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах: Богородский, Егорьевск, Истра, Красногорск, Лосино-Петровский, Можайский, Талдомский, Павлово-Посадский, Черноголовка и Лобня.
Со списком кандидатов можно ознакомиться на сайте.
Для удобства жителей Подмосковья выборы будут проходить в течение 3 дней: 8, 9 и 10 сентября 2023 года.
Жители Московской области могут проголосовать двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.
На ближайших выборах система дистанционного электронного голосования будет применена впервые.
«Голосование становится удобным и это главное. Речь идет о том, что если ты не хочешь терять время — ты его не потеряешь. Я засекал, сколько у меня времени на прошлых выборах занято — это 2,5 минуты», — отметил директор Центра политического анализа, член Общественной палаты Москвы Павел Данилин.Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это новый, современный, удобный способ голосования.
«ДЭГ будет применяться в 24 регионах, в 18 из этих регионов — впервые. Конечно, наиболее активное использование ДЭГ по Москве и по Подмосковью. Не все живут там, где они прописаны, не всем хочется доходить до своего избирательного участка, а взять смартфон и нажать несколько кнопочек, это самое простое. Или можно дойти на любой избирательный участок и попросить доступ к компьютеру, на котором можно проголосовать. Нет необходимости ехать в свой район, можно прийти абсолютно на любой избирательный участок и там проголосовать», — рассказал Павел Данилин.Для голосования с помощью ДЭГ необходимо иметь действующую запись на портале «Госуслуги» и помнить от неё пароль. Далее, в необходимый срок нужно зарегистрироваться на голосование с помощью ДЭГ на портале госуслуг. ВАЖНО: сама запись на дистанционное электронное голосование самим голосованием не является. После регистрации на ДЭГ, избиратель не сможет проголосовать на участке с помощью бюллетени.
Жители Подмосковья могут подать заявление для участия в дистанционном электронном голосовании с 24 июля. Регистрация на ДЭГ завершится за три дня до Единого дня голосования. Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал «Госуслуги» и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего дня.
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