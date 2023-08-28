Завершены работы по созданию экстрим-зоны в парке Победы Талдома





«Мы начали работы по созданию этой экстрим-зоны в мае. За несколько месяцев нам удалось сделать площадку более 1200 квадратных метров, где будет интересно любителям активного образа жизни. Мы надеемся, что она станет еще одной точкой притяжения для молодежи и подростков Талдомского городского округа», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Новая эктрим-зона состоит из волнообразных кочек и трамплинов, которые позволят разгоняться, не крутя педали, сообщаетпресс-служба Министерства благоустройства Московской области.Экстрим-зона в парке «Победа» городского округа Талдом имеет площадь более 1200 квадратных метров. Стилистически скейт-парк и памп-трек связаны между собой общественной зоной со скамьями для достижения визуальной составляющей сети экстрим-парков Подмосковья. В рамках благоустройства этой зоны, специалисты установили новую систему освещения, велопарковки, информационные стенды и другое.

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