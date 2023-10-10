Завершено расследование убийства военкора Владлена Татарского

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Следственный комитет России полностью завершил расследование уголовного дела о теракте в кафе, который произошел в Санкт-Петербурге, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский, скоро оно будет передано в суд. Об этом сообщили в ведомстве.
Следствием установлено, что теракт готовился на Украине людьми, которые не согласны с проведением спецоперации.
Уголовное дело об убийстве с обвинительным заключением скоро будет передано в суд. Судить будут очно Дарью Трепову. Её вербовщика Романа Попкова и украинца Юрия Денисова, который переслал Треповой бюст со взрывчаткой, будут судить заочно.
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«Теракт был организован с целью устрашения населения и побуждения к отказу от взглядов, одобряющих цели и задачи СВО, а также дискредитации деятельности органов государственной власти РФ», - говорится в сообщении ведомства.
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Элина Позднякова