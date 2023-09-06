Заводы Toyota в Японии остановились из-за нехватки места на диске базы данных

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Причиной остановки всех 14 предприятий автоконцерна Toyota Motor в Японии стал недостаток места на диске базы данных. Сообщение об этом появилось на официальном сайте компании.
Проблема была устранена после форматирования и переноса данных на сервер большего объема. Работа предприятий Toyota Motors была возобновлена на следующий день. Руководство компании принесло извинения своим клиентам и пообещало сделать все возможное, чтобы впредь не допускать подобных сбоев.
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Александр Бойцов