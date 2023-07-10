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Здоровье в парках в минувшие выходные проверили 400 жителей Подмосковья

10 июля 2023, 11:48

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

У жителей Подмосковья была возможность проверить свое здоровье в рамках акции «Проверь здоровье в парке».

Участниками акции «Проверь здоровье в парке» в минувшие выходные, стали более 400 человек, сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области. Акция проходила в 21 городском округе региона: Балашиха, Ленинский, Коломна, Пушкино, Щёлково и других городских округах.

«За прошедшие выходные свое здоровье в парках проверили более 400 человек, а с начала проведения акции уже более 3 тыс. Важно заботиться о себе и регулярно проходить профилактические осмотры. Своевременная диагностика позволяет выявить заболевание на ранней стадии и вовремя начать лечение», — сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

В пресс-службе ведомства рассказали, что во время осмотров в парках жители могли пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови. При необходимости пациентов направляли в поликлинику для прохождения более углубленного обследования.

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#Здоровье
#проверить здоровье в парке
#Парки Подмосковья
#Подмосковье
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В Подмосковье усилили профилактику возгораний торфяников
10 июля 2023, 12:32

Фото: МинЖКХ МО

Специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы усилили профилактику возгораний торфяников региона. Они ведут постоянный мониторинг состояния 76 комплексов гидросооружений системы их обводнения, сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Подмосковья. 
«По состоянию на 10 июля все 76 комплексов находятся вне зоны риска возгорания. Во время замеров влажности торфа и уровня грунтовых вод установлено, что на 21 комплексе уровень находится в пределах 2-5 см от нормы», – отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский
В пресс-службе добавили, что в Сергиевом Посаде находятся шесть таких гидросооружений, в Лотошине – четыре, в Егорьевске – три, в Дмитрове и Шаховской – по два, в Луховицах, Богородском, Талдомском и Электростальском – по одному.

Сейчас специалисты усилили контроль за состоянием этих гидросооружений. Они проводят дополнительную перекачку воды в обводняющие каналы.

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#Антон Велиховский
#МинЖКХ МО
#торфяники
#природные пожары
#Московская область
#Подмосковье
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ФСБ задержала руководителей частной клиники за выдачу фиктивных справок украинцам
10 июля 2023, 12:31

Фото: iStock/irene_rebrova

УФСБ России по городу Москве и Московской области пресекли деятельность преступной группировки, которая организовала канал незаконной миграции украинцев в Московский регион.
Организованная преступная группа подозревается в выдаче фиктивных справок-приглашений, по которым более 150 украинцев прибыли на территорию РФ. Об этом сообщает УФСБ по Москве и Московской области.

В рамках оперативных мероприятий, задержаны руководители и сотрудники медицинской организации, которые под предлогом прохождения обследований, направляли приглашения гражданам Украины, не страдающими какими-либо заболеваниями. Получив основания для въезда, более 150 украинцев прибыли в Россию и встали на миграционный учет. Нужды в прохождении обследований или иных медицинских услугах, у прибывших граждан не было. 

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#ФСБ
#мигранты
#Москва
#Россия
#Украина
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Психолог Идзиковский назвал способы борьбы с ленью
10 июля 2023, 12:31

Фото: iStock/fizkes

Психолог Евгений Идзиковский заявил, что у появления лени есть три причины. По его словам, она сводится к тому, что у человека есть определенные задачи, которые он не выполняет. Как перестать лениться, он рассказал в беседе с «Радио 1».

«Надо бы что-то делать, но человек не делает» - подчеркнул Идзиковский.

Он назвал три основные причины возникновения лени. Первая причина – когда человек сам не знает, чего именно он хочет. Вторая – человек не видит выгоды для себя в тех занятиях, за которые ему лень браться. Третья причина – человек просто устал, у него нет внутреннего ресурса работать. 

Прокрастинация, по мнению психолога, это подвид лени. Чаще всего она вызвана страхом, тревогой или конфликтом интересов. Психолог выделяет несколько эффективных способов борьбы с прокрастинацией. 
Во-первых, необходимо составить детальный план действий.

«Надо описать первые шаги, которые нужно сделать. Причем в прикладном смысле, а не в абстрактном. Это нужно для того, чтобы было четкое понимание действий» - уточняет психолог. 

Во-вторых, задать себе вопросы. Например: «Собираюсь ли я этим заниматься? Если да, то зачем? Как изменится моя жизнь после этого?» и так далее. Вопросы зависят о масштабности задачи, заметил психолог.

В-третьих, человек должен разобрать с тем, что он чувствует. По мнению психолога, нередко во время терапии с пациентами, выясняется, что лень вызвана страхом: человеку тревожно начинать работу, так как он заранее боится провала или трудностей при выполнении задач. Чаще всего человек боится ощутить себя глупым, боится общественного.

Идзиковский рассказал, что существуют отличия между ленью и апатичным состоянием. Психолог разграничил понятия лени и апатии, заметив, что, если человек не хочет заниматься конкретными делами, но развлекается – это лень и прокрастинация. Когда человек совершенно ничего не хочет (ни развлечений, ни занятий, на работы) – это апатия.

«Если человек ничего не хочет, просто лежит и смотрит в стену – это первые признаки депрессии. В таких случаях нужно обращаться к специалисту, но и это довольно быстро чинится» - сказал психолог Евгений Идзиковский.

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#психолог
#лень
#психология
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Сериал «Ведьмак» могут перестать показывать в России
10 июля 2023, 12:20

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Netflix извратил славянскую мифологию и превратил главного персонажа в гея, что возмутило православных активистов.
Протестующие из движения «Сорок Сороков» уже направили соответствующую жалобу. Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.

По мнению активистов, персонаж пропагандирует ЛГБТ, что неприемлемо для российской культуры, на которую посягнули американские продюсеры. Обращение с просьбой проверить сериал на пропаганду нетрадиционных отношений, православные сторонники движения направили в компетентные органы. Они потребовали запретить сериал в России и привлечь к ответственности всех виновных за распространение ЛГБТ - пропаганды. 

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#ЛГБТ
#«Ведьмак»
#пропаганда
#жалоба
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Львам захочется романтики, а скорпионы станут смелее и решительнее: гороскоп с 10 по 16 июля
10 июля 2023, 11:30

Фото:istockphoto/GeorgeRudy

Астролог Анна Лебеденко рассказала, что в деловой будет много интеллектуальной работы. Лучше с энтузиазмом обмениваться идеями и быть открытыми для обучения новому, а приобретённые знания пригодятся в карьере.
В любви важен хороший эмоциональный контакт и доверие. Благоприятно пройдёт совместный отдых. 
 
В сфере здоровья нужно следить за тем, чтобы сон был полноценным и комфортным. 

Особые рекомендации для каждого знака зодиака
 
У Овна возникнет желание начать воплощать свои планы. Он почувствует прилив сил и энтузиазма.
 
Тельцу хорошо общаться с близкими и людьми. Ему необходимо находится среди тех, кто его любит.
 
У Близнецов прекрасный период для творчества. Им удастся себя ярко проявить.
 
У Рака повысится самооценка. Он будет полон сил и ощутит стремление исполнять свои желания.
 
Льву захочется романтики. Он станет чувствителен к красоте, и будет стремиться ко всему, что его радует.
 
Дева захочет действовать и решать вопросы. Но ей нужно распределить свои силы, чтобы не переутомиться. 
 
Весам надо убедительно высказывать свои мысли. Они смогут привлечь к себе желаемое внимание и установить важные для них связи.
 
Скорпион станет смелее и решительнее. Он возьмётся за то, что давно откладывал.
 
Стрельцу лучше радовать себя и побаловать покупками. Вкусная еда, приятная музыка поднимут настроение.
 
Козерогу поможет рациональность. Ему лучше следовать намеченному ранее плану.
 
Водолею надо прислушаться к интуиции и к своим чувствам. Работать лучше в уединении и стараться не отвлекаться.
 
Рыбам нужно сохранять уверенность в себе. В делах и в личной жизни поможет жизнерадостность.

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#астрология
#прогноз
#гороскоп
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В Раменском завершили отборочный этап «Профессионалов»
10 июля 2023, 11:26

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

На базе Раменского колледжа проходил отборочный этап по компетенции «Мобильная робототехника» в категории юниоры Всероссийского чемпионата «Профессионалы» среди школьников.
В отборочном этапе приняли участие 40 учеников из 14 регионов России, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.

На территории Московской области также проходили отборочные испытания. 

Школьников, прошедших в финал ждут «погружения» в различные профессии с помощью интерактивных форматов коротких профессиональных проб, которые позволят попробовать себя в качестве профессионала более чем по 30 направлениям.

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника – это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.

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#Школьники
#Профессионалы
#конкурс
#отборочный этап
#финал
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В Раменском после масштабной реконструкции открыли парк у озера Борисоглебское
10 июля 2023, 11:26

Фото: Минблаго МО

В городском округе Раменское после реконструкции открыли парк у озера Борисоглебское. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
Общая площадь благоустроенной территории – 21 га. Парк разделили на несколько функциональных зон: тихого и активного отдыха, развлекательную зону, зону объектов быстрого питания, центральную и спортивную.

Для отдыха и развлечения детей в парке оборудовали несколько площадок, рассчитанных на разные возрастные группы. В зоне спортивного отдыха появились площадки для стритбола и воркаута, скейтпарк. Дорожки, аллеи и площади на территории парка выложили тротуарной плиткой или покрыли гранитным отсевом, проложили экотропу.
В парке предусмотрели места для сезонных ярмарок, концертов, мастер-классов, выставок и лекций, создали новый верёвочный парк.
 
Работы велись в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

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#Минблаго МО
#Раменское
#озеро
#парк
#благоустройство
#Московская область
#Подмосковье
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В пробке перед Крымским мостом застряли 1310 автомобилей
10 июля 2023, 11:22

Фото: iStock/Sergey Denisenko

К 10:00 утра в пробке со стороны Тамани стоит 1310 машин, которые планировали попасть в Крым по Крымскому мосту.
Об этом пишет Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация». 
 
Время ожидания в пробке может затянуться до 6 часов. Со стороны Керчи затруднений нет.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале сообщил, что в районе Керчи силами ПВО была сбита крылатая ракета. Отмечается, что пострадавших и повреждений нет. Аксенов призвал всех к соблюдению спокойствия и отметил, что доверять нужно только проверенным источникам информации.

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#Крым
#Крымский мост
#пробка
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Bild: Германия и США блокируют официальную заявку Украины на членство в НАТО
10 июля 2023, 11:15

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Германия и США блокируют заявку Украины на членство в НАТО. Об этом сообщает издание Bild.
Ранее британская газета Telegraph писала, что на саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11–12  июля, Германия намерена настаивать на отсрочке вступления Украины в альянс из-за опасений, что вступление Украины в НАТО может привести к войне с Россией.

По сообщению издания Bild, в ходе предстоящего саммита Зеленский хотел официально попросить принять Украину в НАТО. 

Согласно данным Bild, именно этот запрос и намерены блокировать, прежде всего Германия и США, которые близки в мнениях по этому вопросу.

Напомним, саммит НАТО пройдет 11–12 июля в Вильнюсе.

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#НАТО
#Германия
#США
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