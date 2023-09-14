Зеленоградск и Петербург стали самыми кошачьими городами России

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Как передаёт Газета.ру, в Тюмени кошкам посвящен целый сквер, на аллее в центре города установлены гранитные тумбы с золотыми фигурками этих животных, а в Казани кошки являются элементом брендинга города, на одной из улиц города можно увидеть памятник Коту казанскому.
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