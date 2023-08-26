Зеленский тремя словами вызвал ярость немцев

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Читатели издания Welt осудили призыв президента Украины Владимира Зеленского «как можно быстрее» поставить Киеву истребители F-16.
Большинство читателей в социальных сетях отмечают, что истребители F-16 не изменят провальное положение ВСУ, а также сделают из украинских летчиков «летчиков-камикадзе».
Ранее турецкий исследователь авиации Джем Догут заявил, что поставки Киеву истребителей F-16 не изменят ход специальной операции. Догут подчеркнул, что ВС РФ смогут охотиться за ними. Эксперт заявил, что подготовка украинских пилотов к истребителям F-16 должна длиться минимум год.
Напомним, США приняли решение заняться обучением украинских пилотов управлению истребителями F-16. Уточняется, что учения начнутся в сентябре текущего года.
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Ранее турецкий исследователь авиации Джем Догут заявил, что поставки Киеву истребителей F-16 не изменят ход специальной операции. Догут подчеркнул, что ВС РФ смогут охотиться за ними. Эксперт заявил, что подготовка украинских пилотов к истребителям F-16 должна длиться минимум год.
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Екатерина Коршунова