Зеленский снял с себя ответственность за законопроект об однополых браках

Президент Зеленский переложил на Раду ответственность за законопроект об однополых браках
Глава Украины Владимир Зеленский в ответ на петицию, касающуюся запрета регистрации однополых браков, заявил, что решение по данному вопросу в компетенции Верховной Рады. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте президента.
Зеленский упомянул, что в Верховной Раде в настоящее время находится законопроект, названный «Об институте регистрируемых партнерств». Он также подчеркнул, что данный законопроект пока не включен в повестку дня девятой сессии Верховной Рады девятого созыва.
Ранее эстонский однопалатный парламент законодательно разрешил однополые браки на территории государства
Зеленский упомянул, что в Верховной Раде в настоящее время находится законопроект, названный «Об институте регистрируемых партнерств». Он также подчеркнул, что данный законопроект пока не включен в повестку дня девятой сессии Верховной Рады девятого созыва.
«Хочу отметить, что в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 85 Конституции Украины, принятие законов является исключительной прерогативой парламента», — сказано в сообщении Зеленского.Президент также подчеркнул, что после того, как закон будет принят Верховной Радой, он как президент имеет право либо подписать его, либо вернуть на доработку в парламент. В то же время, он отметил, что на данный момент закон «Об институте регистрируемых партнерств» еще не был принят.
Ранее эстонский однопалатный парламент законодательно разрешил однополые браки на территории государства
Артем Кузьмин