Зеленский вернулся на Украину в сопровождении боевиков «Азова»*

Фото: kremlin.ru
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что возвращается на Украину вместе с пятью командирами нацбатальона «Азов»*, в своем Telegram-канале.
«Возвращаемся домой из Турции», - написал глава Украины.
На видеоролике, который опубликовал Зеленский, он, вместе с главой офиса президента Андреем Ермаком, садится в самолет вместе с группой военных.
«Пусть едет в Америку, Европу. Пусть там его встречают. Он ведет конфликт, который нужен Америке и Европе», - заявили онлайн-пользователи.
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*Организация, признанная террористической на территории РФ.
Евгения Парфентьева