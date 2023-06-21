Железнодорожная станция Ольгино в Балашихе готова на 70%

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Завершение всех строительных работ запланировано на август этого года, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Станция Ольгина войдет в состав будущего МЦД-4 «Апрелевка – Железнодорожная» поможет улучшить транспортную доступность для порядка 60 000 жителей районов Балашихи и разгрузит ближние железнодорожные станции.
Ранее сообщалось, что Андрей Воробьёв объяснил необходимость поддержки создания крупного медцентра в Балашихе на федеральном уровне. Подробнее об этом читайте в нашем материале.