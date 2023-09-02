Жена актёра Алексея Янина опровергла информацию о смерти мужа

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Жена актёра РАМТ Алексея Янина Дарья Клюшникова опровергла сообщения о смерти своего мужа. Об этом она написала в Instagram*.
Она отметила, что 40-летний актёр находится в тяжёлом состоянии в реанимации НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. По словам девушки, Янин «в коме, но он жив».
Ранее сама Клюшникова и коллеги актёра заявляли о его смерти, однако это оказалось ошибкой врачей больницы.
Алексей Янин в 2015 году пережил тяжёлый инсульт, в течение 8 лет он борется с его последствиями.
На счету у актёра более 30 ролей в фильмах и сериалах. Он служит в Российском академическом молодёжном театре (РАМТ).
*Деятельность Meta (Facebook, Instagram) признана экстремистской и запрещена на территории РФ
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Ранее сама Клюшникова и коллеги актёра заявляли о его смерти, однако это оказалось ошибкой врачей больницы.
На счету у актёра более 30 ролей в фильмах и сериалах. Он служит в Российском академическом молодёжном театре (РАМТ).
*Деятельность Meta (Facebook, Instagram) признана экстремистской и запрещена на территории РФ
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Анастасия Чинкова