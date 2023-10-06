Жена Николая Дроздова прокомментировала информацию о раке у телеведущего

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Супруга известного телеведущего Николая Дроздова Татьяна сообщила, что ее супруг здоров и в данный момент находится дома. Об этом сообщает NEWS.ru.
Татьяна Дроздова также опровергла информацию о госпитализации Дроздова со злокачественной опухолью. Она добавила, что семья собирается на отдых.
Ранее сообщалось, что у знаменитого российского телеведущего передачи «В мире животных» Николая Дроздова обнаружили рак. Во время обследования у Дроздова выявили злокачественную опухоль. Последнее время у 86-летнего телеведущего были жалобы на постоянные боли.
Напомним, в июле Николай Дроздов был госпитализирован в одну из столичных больниц. В организме телеведущего начались воспалительные процессы внутренних органов, которые повлекли за собой застойные процессы.
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Ранее сообщалось, что у знаменитого российского телеведущего передачи «В мире животных» Николая Дроздова обнаружили рак. Во время обследования у Дроздова выявили злокачественную опухоль. Последнее время у 86-летнего телеведущего были жалобы на постоянные боли.
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Екатерина Коршунова