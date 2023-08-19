Жена Стрелкова сообщила об ухудшении самочувствия мужа

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
У бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), который находится в СИЗО, ухудшилось здоровье. Об этом сообщила его жена Мирослава Регинская.
По словам Регинской, у Стрелкова начала отниматься рука, затруднено дыхание, а также обострились хронические заболевания.
Ранее правоохранители задержали Игоря Стрелкова. Само задержание произошло около полудня. В этот момент он находился дома. Стрелкова обвиняют в публичных призывах к экстремизму. По словам адвоката, Стрелков отказался признавать вину в суде.
Напомним, супруга Стрелкова выражала надежду на то, что осужденного переведут под домашний арест. Она также написала письмо главе российского государства Владимиру Путину, в котором назвала арест своего мужа необоснованным.
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Ранее правоохранители задержали Игоря Стрелкова. Само задержание произошло около полудня. В этот момент он находился дома. Стрелкова обвиняют в публичных призывах к экстремизму. По словам адвоката, Стрелков отказался признавать вину в суде.
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Екатерина Коршунова