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Жена Стрелкова сообщила об ухудшении самочувствия мужа

19 августа 2023, 17:38

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

У бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), который находится в СИЗО, ухудшилось здоровье. Об этом сообщила его жена Мирослава Регинская.
По словам Регинской, у Стрелкова начала отниматься рука, затруднено дыхание, а также обострились хронические заболевания.

Ранее правоохранители задержали Игоря Стрелкова. Само задержание произошло около полудня. В этот момент он находился дома. Стрелкова обвиняют в публичных призывах к экстремизму. По словам адвоката, Стрелков отказался признавать вину в суде.


Напомним, супруга Стрелкова выражала надежду на то, что осужденного переведут под домашний арест. Она также написала письмо ​главе российского государства Владимиру Путину, в котором назвала арест своего мужа необоснованным.

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#задержание
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#игорь стрелков
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Умер старейший актёр Тюменского драмтеатра Рябков
19 августа 2023, 17:58

Фото: iStock/SergeyPankratov

19 августа умер 74-летний советский и российский актер Валерий Рябков.
Пресс-служба Тюменского большого драмтеатра (ТБДТ), в котором Рябков служил почти 50 лет, сообщает, что «театр потерял одного из своих старейших актеров».

Валерий Рябков родился 19 июля 1949 года. В 1974 году поступил на службу в Тюменский областной драмтеатр помощником режиссёра. С 1978 года, окончив Тюменское училище искусств, Валерий Рябков стал актёром театра. В 2024 году артисту должен был отметить юбилей-75 лет, а также 50 лет работы в ТБДТ.

Валерий Рябков был задействован в постановках «Три товарища», «С любимыми не расставайтесь», «Доходное место».

Прощание с актером состоится в ТБДТ. Валерий Рябков будет похоронен на Червишевском кладбище в Тюмени.

Ранее стало известно о смерти Народного артиста России Игоря Ясуловича. 

19 августа стало известно о смерти 81-летнего актёра Игоря Ясуловича, который снимался в картинах «Бриллиантовая рука», «12 стульев», а также подарил голос королю Гарольду из «Шрека».

Ранее сообщалось, что хирурги дважды прооперировали артиста. Игорь Ясулович чувствовал себя плохо последнее время.

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#театр
#актёр
#артист
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Эксперт Махортов: признание прав собственности в видеоиграх будет революцией
19 августа 2023, 16:58

Фото: iStock/simpson

Главный юрисконсульт в области международного права Научно-технического центра ФГУП «ГРЧЦ» Станислав Махортов заявил, что признание прав собственности на контент в видеоиграх станет революцией в мире. Об этом Махортов сообщил на полях форума «Армия 2023».
Эксперт отметил, что на данный момент людям сложно принять такие моменты. Махортов добавил, что распространение правового статуса на контент в видеоиграх — это сложный юридическо-технический процесс. 

Напомним, ранее холдинг «Высокоточные комплексы», который входит в Ростех, впервые показал в рамках форума «Армия-2023» новую антиматериальную винтовку «Астарта». «Астарта» по совокупности характеристик — «убийца» известной армейской американской снайперской винтовки Barrett.

Представитель холдинга подчеркнул, что винтовка «Астарта» легче, чем американский аналог, однако не уступает по точности и надежности. Калибр представленной винтовки составляет 12,7 миллиметра.

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#эксперт
#ростех
#армия
#дома
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«Луне-25» удалось зафиксировать удар микрометеорита о поверхность Луны
19 августа 2023, 16:51

Фото: iStock/mikiell

Автоматической станции «Луна-25» удалось зафиксировать удар микрометеорита.
ТАСС, ссылаясь на данные «Роскосмоса», пишет, что прибор ПмЛ (пылевой монитор Луны) зафиксировал удар микрометеорита, который принадлежит, вероятно, метеорному потоку Персеиды.

Ранее автоматическая станция «Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности, невидимой с Земли, фото публикует госкорпорация «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

На кадре запечатлен южный полярный кратер Зееман. «Луна-25» осуществляет съемку с помощью телевизионных камер комплекса СТС-Л.

Первое в мире изображение обратной стороны Луны было получено в октябре 1959 года советской автоматической станцией «Луна-3».

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#луна
#космос
#новости
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В Ялте умер пёс Мухтар, который 12 лет ждал погибшего хозяина
19 августа 2023, 16:11

Фото: istockphoto/anjajuli

В Ялте скончался 14-летний пёс Мухтар, которого называли «крымским Хатико».
Мухтар 12 лет искал среди прохожих своего погибшего хозяина. Пёс за эти годы стал местной легендой и достопримечательностью. С ним любили фотографироваться туристы.
 
Телеграм-канал «Радиоточка НСН» пишет, что Мухтар любил «подпевать» уличным музыкантам и иногда жил у местного трубача. В один из дней он не захотел подниматься в квартиру, а потом умер.
 
Ялтинская администрации обсуждает вопрос установления памятника Мухтару.
 
К слову, в Японии пёс породы акита-ину с 21 мая 1925 года по 8 марта 1935 года на станции Сибуя верно ждал своего хозяина профессора Хидэсабуро Уэно. Он отправился на работу в университет и умер там от инсульта.
 
Памятник Хатико установили ещё при жизни пса. Но во время Второй мировой войны его переплавили на военные нужды. В 1948 году восстановили. Останки Хатико в виде чучела находятся в Национальном музее науки в Уэно.

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В Гонконге скончался пёс Чимс (Болци) из популярного мема

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#животные
#собака
#собаки
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В Гонконге скончался пёс Чимс (Болци) из популярного мема
19 августа 2023, 15:57

Фото: istockphoto/Alina Kozub

Хозяева пса сообщили, что их питомец породы сиба-ину умер после операции (торакоцентез).
Baza пишет, что интернет-мем про двух собак породы сиба-ину «Доге» и «Чимса», стал популярен летом 2020 года. Он представляет собой шаблон для сравнения двух любых объектов: Доге олицетворял силу, стойкость, уверенность, а Чимс — слабость, трусость, беспомощность.
 
«Не грустите, пожалуйста, вспомните радость, которую Болци принес миру. Круглолицый улыбчивый сиба-ину, который смог нас объединить и помочь многим людям во время пандемии, принес много радости, но теперь его миссия выполнена», — такое послание оставили хозяева пса в одной из социальных сетей.
Ранее сообщалось, что енот попытался штурмовать Бундестаг в Берлине, кадры происшествия публикует посольство Германии в Лондоне не своей странице в X (бывший Twitter).

Животное умудрилось вскарабкаться на несколько этажей вверх и стало бродить по карнизу. Зверька попытались поймать с помощью сачка, однако, он раз из раза умело уворачивался от преследования. В итоге, енота все-таки удалось поймать. Животное отнесли в лес и отпустили.

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#новости
#животные
#собака
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В Стамбуле могут разрушиться 100 тысяч домов из-за сильного землетрясения
19 августа 2023, 14:33

Фото: istockphoto/Gokay Ozdemir

Если в Стамбуле произойдет сильное землетрясение, оно может уничтожить около 100 тысяч домов, которые не защищены от стихийного бедствия.
Такой прогноз дал газете Hürriyet ведущий турецкий сейсмолог Наджи Герюр. По его словам, появление такого землетрясение – это вопрос исключительно времени. Герюр сказал, что геосфера вошла в тот период, когда сильные толчки на турецкой территории будут происходить всё чаще.
 
«Мы знаем, что в смертельной опасности находятся люди в 100 тысячах зданий в Стамбуле. Давайте сначала разберемся с этими людьми», - сказал Наджи Герюр.
По мнению эксперта, ранее правительство не уделяло должного внимания сейсмологической безопасности зданий. Сейчас нужно возвести новое, защищенное от землетрясений жилье, и переселить людей туда. По прогнозам сейсмологов, сильное землетрясение в Стамбуле магнитудой не ниже 7 с вероятностью в 65% может произойти до 2030 года, и с вероятностью в 95% - в течение 70 лет. Землетрясение повредит как минимум 211 тысяч домов. При этом в каждой квартире проживают в среднем три человека.
 
Напомним, 6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции случилось два мощных землетрясения. Стихия затронула 10 провинций страны, а также Сирию. Число погибших достигло почти 46 тысяч. Обрушилось 26,3 тысячи зданий. Ущерб превысил 105 млрд долларов.

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#турция
#землетрясение
#чп
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Умер Народный артист России Игорь Ясулович
19 августа 2023, 14:27

Фото: iStock/SergeyPankratov

На 82-м году жизни скончался Народный артист России Игорь Ясулович.
19 августа стало известно о смерти 81-летнего актёра Игоря Ясуловича, который снимался в картинах «Бриллиантовая рука», «12 стульев», а также подарил голос королю Гарольду из «Шрека».

Ранее сообщалось, что хирурги дважды прооперировали артиста. Игорь Ясулович чувствовал себя плохо последнее время. Его состояние резко ухудшилось. 18 июля медики экстренно госпитализировали артиста. Провели операции — в почки установили специальные трубки, которые выводят лишнюю жидкость из организма.

Руководитель актёрской мастерской ВГИКа находился в состоянии средней тяжести, врачи круглосуточно следили за его самочувствием.

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#артист
#актёр
#кино
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Синоптик Шувалов рассказал о понижении температуры и дождях в Москве на следующей неделе
19 августа 2023, 12:07

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что Москву на следующей неделе ждет существенное понижение температуры и практически ежедневные дожди. Об этом сообщают «Известия».
По словам Шувалова, в понедельник температура воздуха составит плюс 21–23 градуса. Со вторника в столицу придет существенное похолодание, температура воздуха понизится до плюс 17–19 градусов.

Синоптик также отметил, что практически каждый день будет дождливым, существенных всплесков тепла больше не предвидится.

Напомним, Подмосковный Минтранс призвал водителей быть очень внимательными во время плохой погоды. При перестроениях убеждаться в безопасности планируемого манёвра, соблюдать правила дорожного движения, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. В местах скопления пешеходов необходимо снижать скорость и не отвлекаться на телефон.

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#скоростной режим
#минтранс
#похолодание
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CBS случайно «рассекретил» результаты выборов главы США
CBS News по ошибке назвал Байдена бывшим президентом США
19 августа 2023, 11:22

Фото: РИА Новости/Стрингер

CBS News случайно назвал Джо Байдена бывшим президентом США, чуть позже они исправили сообщение. Об этом стало известно из их аккаунта в соцсети Х (бывшая Twitter).
Отмечается, что американцы поддержали первоначальную версию публикации. Один из пользователей заявил, что публикация CBS News — это твит из будущего. Другой пользователь отметил, что в публикации издания нет ошибки.

Напомним, выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. 

Ранее отдых американского президента на пляже в то время, как на Гавайях сражаются с лесными пожарами, возмутил журналистов телеканала Fox News и простых американцев. Прошла уже неделя с тех пор, как пламя превратило в развалины целый город. И в то время, как на Гавайях подсчитывали потери, президент страны загорал на пляже в Делавэре. 

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Подмосковье ищет медработников