Женщине из ДНР исправили дату рождения, которой нет в календаре

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Сотрудники управления по вопросам миграции УМВД по Орловской области помогли прибывшей из ДНР женщине получить российский паспорт, через суд женщине исправили в документах неверную дату рождения, которой не было в календаре. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
Для устранения проблемы женщине нужно было обратиться в суд. Отмечается, что ей оказали всестороннюю помощь в получении нового паспорта.
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