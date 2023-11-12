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Женщины на Украине вышли на митинги с требованием демобилизации

12 ноября 2023, 18:51
Фото: istockphoto/deberarr

Фото: istockphoto/deberarr

Во многих городах и населенных пунктах прошли митинги и демонстрации, на которых женщины требовали вернуть домой их воюющих мужей, сыновей, братьев и отцов. Если раньше требовали проведения демобилизации в основном жители сельских районов, то теперь акции прошли и в крупных городах.

Жены, матери и сестры мобилизованных вышли на общий протест, передает телеграм-канал Readovka. Не стали исключениями и мотивированные, активно «украинствующие» города. Демонстрации с требованиями вернуть домой воюющих мужчин прошли во Львове, Хмельницком, Житомире.

Митингующие украинки, в том числе и в Киеве, Харькове, Одессе, призывали власти провести демобилизацию, пока их мужья еще живы и не сгинули в очередной бессмысленной попытке контрнаступления. В то, что призывы украинских женщин будут услышаны, верится как-то с трудом.

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#украина
#киев
#мобилизация
#митинг
#протесты
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Умерла российская писательница и драматург Нина Садур
12 ноября 2023, 18:26

Фото: istockphoto/SergeyPankratov

На 74-м году жизни скончалась известная российская писательница, драматург и сценарист Нина Садур. О смерти матери сообщила ее дочь Екатерина.
Она также добавила, что в последние годы Нина Садур тяжело болела, передает ТАСС. Отпевание пройдет в среду, 15 ноября, относительно даты и места похорон Екатерина Садур сейчас решает вопрос с друзьями и близкими.

Нина Садур родилась 15 октября 1950 года в Новосибирске. Окончила Литературный институт им. А.М. Горького. В 1989 году вышел сборник ее драматических произведений «Чудная баба». По пьесам Садур ставились спектакли не только в России, но и за границей. Среди ее произведений пьесы «Уличенная ласточка», «Группа товарищей», «Брат Чичиков», «Памяти Печорина», романы и повести «Юг», «Сад», «Немец». Садур также писала сценарии к художественным фильмам и сериалам.

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#сад
#ласточка
#писатель
#фильм
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В списках на эвакуацию из Газы числилось более тысячи человек, заявила Захарова
12 ноября 2023, 17:37

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Свыше тысячи человек числились в списках на эвакуацию из сектора Газа, из них 300 – дети. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в программе «Воскрестный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Она отметила, что среди людей, внесённых в списки, числятся граждане России, соотечественники и 300 несовершеннолетних. 

Ранее МЧС России сообщало, что на КПП «Рафах» началась эвакуация россиян. После пересечения границы им оказывается медицинская и психологическая помощь, предоставляется еда и вода. Затем россияне отправятся в Каир, где МЧС развернули оперативный штаб, в котором можно восстановить документы. 

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#эвакуация
#мид рф
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Патриарх Кирилл призвал законодательно запретить склонять женщин к аборту
12 ноября 2023, 17:24

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл одобрил инициативу нескольких субъектов РФ о запрещении склонения женщин к совершению абортов. Он призвал распространить принятые региональные постановления в федеральном масштабе.
Выступая на открытии XI Общецерковного съезда по социальному служению, иерарх с горечью отметил, что количество абортов в стране остается по-прежнему высоким. Он поблагодарил Господа за то, что на законодательном уровне появляются отдельные инициативы, направленные на сокращение их числа. Патриарх привел в пример Мордовию, где недавно был принят региональный закон, запрещающий склонение женщин к аборту и выразил надежду, что такой шаг найдет поддержку в других регионах и на федеральном уровне.

По словам владыки, по разным причинам, иногда коммерческим, врачи убеждают женщину сделать аборт, что по сути является преступлением. Предстоятель Русской православной церкви уверен, что принятие законов, аналогичных тому, что начал действовать в Мордовии, особенно актуально в условиях нынешнего демографического кризиса.

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#врачи
#закон
#аборт
#женщина
#патриарх кирилл
#регион
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Учёные пытаются найти тайный «зал знаний» под египетским Большим сфинксом
РИА Новости: учёные пытаются найти тайный «зал знаний» под сфинксом в Египте
12 ноября 2023, 17:23

Фото: iStock/pius99

Учёные пытаются найти тайный «зал знаний» под лапами Большого сфинкса в комплексе пирамид в Гизе в Египте. Об этом сообщает РИА Новости.
По предложениям учёных, под сфинксом может располагаться тайное помещение, в котором запрятаны сокровища Атлантиды или достижения египетской культуры. Это помещение получило название «зал знаний».

Обнаружить потайное хранилище удалось благодаря интернета. На кадрах, снятых с квадрокоптера, видно, что на голове и спине сфинкса есть какие-то небольшие отверстия с дверцами. Но такая находка не стала сенсационной, поскольку ещё в 1925-1936 годах археолог французского происхождения Эмиль Барайз, работающий в Египте, установил, что отверстие на голове предназначалось для головного убора, который так и не был сделан, а дверь на спине вела в пустое помещение. 

Позднее, в 1989 году учёные из Японии провели раскопки около лап сфинкса и обнаружили под левой тоннель глубиной три-четыре метра. Затем сейсмологическое сканирование, проведённое американским геофизиком Томасом Добецки, показало, что тоннель ведёт к закрытым камерам. 

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#египет
#археология
#ученые
#история
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В ОАЭ стартовала сборка автомобилей Aurus, сообщили в Минпромторге
12 ноября 2023, 15:58

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

В Объединённых Арабских Эмиратах стартовала сборка автомобилей Aurus. Об этом сообщил вице-премьер – глава Минпромторга России Денис Мантуров.
Отмечается, что первой моделью стал седан Aurus Senat. Позднее будет налажен выпуск внедорожника Komendant. 

Также Мантуров рассказал, что в ОАЭ планируется открыть салон, в котором местные жители смогут приобретать автомобили этой марки. 

Кроме того, по словам главы Минпромторга, Россия рассматривает возможность открытия точек продажи Aurus на территориях других ближневосточных государств. 

Ранее Мантуров сообщал, что в ближайшей перспективе основными импортёрами автомобилей Aurus будут страны Ближнего Востока и Северной Африки. 

Марка Aurus представляет автомобили класса люкс, которые производятся с 2013 года по заказу Минпромторга России. Линейка автомобилей создана для замены парка служебных машин государственных служащих. Но развиваются и коммерческие продажи. Автомобили Aurus производится на заводе в Татарстане. 

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#минпромторг
#денис мантуров
#автомобили
#производство
#россия
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ФИПИ: Школьники смогут пользоваться калькулятором на ОГЭ по математике
12 ноября 2023, 15:50

Фото: istockphoto/Zerbor

Школьники смогут пользоваться непрограммируемым калькулятором, наряду с линейкой и справочными материалами, во время экзамена по математике в 2024 году. Об этом сообщили в Федеральном институте педагогических изменений (ФИПИ).
В сообщении, опубликованном на сайте организации, уточняется, что ранее возможность использования калькулятора во время экзамена по математике предусмотрена не была, хотя его можно было использовать на экзаменах по физике, химии и биологии. С 2024 разрешено пользоваться непрограммируемым калькулятором и для решения математических тестовых заданий.

ОГЭ по математике в 2024 году будет состоять из двух частей и будет состоять из 25 заданий. Для выполнения работы и решения задач девятиклассникам будет предоставлено 3 часа 55 минут.

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#огэ
#экзамены
#математика
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В Малом театре рассказали о состоянии актёра Юрия Соломина
Директор Малого театра Михайлова заявила, что состояние Соломина улучшается
12 ноября 2023, 15:34

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Состояние народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина улучшается. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала директор театра Тамара Михайлова.
Она отметила, что в настоящее время его состояние оценивается как стабильное, однако уже есть улучшение.

Михайлова, которая в воскресенье навестила Соломина, сообщила, что врачи планируют перевести артиста из реанимации в обычную палату, где он продолжит проходить лечение. 

Напомним, что худрука Малого театра Юрия Соломина госпитализировали 6 ноября. Врачи диагностировали у него инсульт. Позднее появилась информация, что у артиста развилась деменция из-за нарушения кровообращения в мозгу. 

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#актёр
#госпитализация
#здоровье
#больница
#театр
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В Москве в пятницу наступит метеорологическая зима, сообщил синоптик Тишковец
12 ноября 2023, 15:02

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В пятницу, 17 ноября, в Москве наступит метеорологическая зима. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, в ближайшие сутки на столицу обрушится циклон с аномальными дождями, которые составят порядка 30% от месячной нормы осадков – это 1,5-2 ведра воды на квадратный метр. 

После этого температура воздуха начнёт идти в обратном порядка. Так, ночью будет пасмурно, но тепло, до 7 градусов. А вот днём, наоборот, ожидается похолодание, порывы ветра достигнут 12-17 метров в секунду. Из-за этого может возникнуть так называемый «балтийский синдром», при котором температура по ощущениям составляет около 0 градусов. 

Во вторник и в среду температура воздуха не будет прогреваться выше 5 градусов, но осадков станет гораздо меньше. При этом, Тишковец предупредил, что из-за низких температур на дорогах может образоваться гололедица. 

А вот уже в пятницу температура воздуха в дневное время составит -2 – 3 градуса, что будет означать наступление метеорологической зимы. 

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#москва
#осадки
#похолодание
#зима
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В Подмосковье двое молодых людей готовили диверсию в военной части
12 ноября 2023, 14:37

Фото: istockphoto/Thomasaf

В Подмосковье сотрудники силовых структур задержали двоих молодых людей. Они проникли на территорию воинской части и собирали сведения о военных объектах с целью их последующего уничтожения.
Как сообщает телеграм-канал Baza, юноши 18 и 19 лет проникли на территорию военной части в Дмитровском городском округе. Для совершения диверсии они выбрали передвижные вышки ракетных комплексов С-300. Уничтожить боевую технику диверсанты собирались по заданию спецслужб Украины.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили личности злоумышленников, выследили их и спустя два дня задержали обоих на территории поселка Некрасовский. Против молодых людей возбуждено уголовное дело о подготовке диверсии на военном объекте. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

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#уголовное наказание
#сотрудники
#подмосковье
#военная техника
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