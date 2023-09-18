«Женщины поняли, что у них есть право развестись»: психолог о всплеске разводов в России

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Ситуацию усугубила пропаганда свободы и саморазвития. По словам специалиста, многие блогеры начали разводить и говорить об успехе. Это сподвигло многих женщин выйти из отношений.
«Люди не знают, как друг другу помочь, как друг друга поддержать, они не умеют разговаривать, не умеют понимать свои и чужие потребности, многие пытаются дать то, что нужно им самим, а не партнёру. Возникает всё больше обид, неудовлетворенности браком, возникает желание просто развесить и уйти из этих отношений. Женщины стали понимать, что у них есть право развестись», — сказала психолог.Спасти свои отношения можно, уверена Ольга Савская. Она рекомендовала в первую очередь женщинам посмотреть на брак со стороны.
«Нужно посмотреть на свои отношения: что происходит со мной, что происходит в отношениях. Женщина должна понять, кто она в отношениях, что она чувствует, что она переживает, какие отношения с мужем, удовлетворена ли она, удовлетворён ли муж. Нужно понять, видит ли она будущее с этим мужчиной. Иногда я предлагаю женщине вернуться в прошлое, и подумать, выбрала бы она этого мужчину снова. Если она отвечает положительно, то будущее есть, а если она говорит, что никогда в жизни не выбрала бы, то она готова выйти из этих отношений», — сказала эксперт.Читайте также:
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