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«Женщины поняли, что у них есть право развестись»: психолог о всплеске разводов в России

Сексолог Савская объяснила всплеск разводов в России желанием женщин развиваться
18 сентября 2023, 15:47
Фото: IStock/Liubomyr Vorona

Фото: IStock/Liubomyr Vorona

В России выросло число разводов, сообщает Росстат. Только за первые семь месяцев 2023 года зарегистрировано почти 400 тысяч разводов, а за весь 2022 год развелись менее 700 тысяч пар.
Отмечается, что количество разводов в стране начало расти с 2020 года. И по мнению психолога, сексолога и блогера Ольги Савской, это связано с введением локдауна. В беседе с «Радио 1» она рассказала, что в этот период многим людям не хватало свободы, участились ссоры.

Ситуацию усугубила пропаганда свободы и саморазвития. По словам специалиста, многие блогеры начали разводить и говорить об успехе. Это сподвигло многих женщин выйти из отношений.

«Люди не знают, как друг другу помочь, как друг друга поддержать, они не умеют разговаривать, не умеют понимать свои и чужие потребности, многие пытаются дать то, что нужно им самим, а не партнёру. Возникает всё больше обид, неудовлетворенности браком, возникает желание просто развесить и уйти из этих отношений. Женщины стали понимать, что у них есть право развестись», — сказала психолог.
Спасти свои отношения можно, уверена Ольга Савская. Она рекомендовала в первую очередь женщинам посмотреть на брак со стороны.
«Нужно посмотреть на свои отношения: что происходит со мной, что происходит в отношениях. Женщина должна понять, кто она в отношениях, что она чувствует, что она переживает, какие отношения с мужем, удовлетворена ли она, удовлетворён ли муж. Нужно понять, видит ли она будущее с этим мужчиной. Иногда я предлагаю женщине вернуться в прошлое, и подумать, выбрала бы она этого мужчину снова. Если она отвечает положительно, то будущее есть, а если она говорит, что никогда в жизни не выбрала бы, то она готова выйти из этих отношений», — сказала эксперт.
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#психолог
#женщина
#брак
#отношения
#кризис
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Телефонные мошенники добрались до родительских чатов
Банк России: участились кибератаки на родительские чаты школ и детских садов
18 сентября 2023, 16:11

Фото: iStock/napong rattanaraktiya

Телефонные мошенники начали проявлять интерес к родительским чатам школ и детских садов. Об этом россиян предупредил Банк России.
Недавно в Москве произошёл инцидент – классный руководитель написала в родительский чат сообщение с просьбой переслать ей некую сумму денег на лечение тяжело больной племянницы. Родители сразу заподозрили что-то неладное, поскольку их дети учатся в первом классе, а значит с учителем ещё мало кто знаком. Одна из родительниц решила напрямую написать преподавателю, и оказалось, что никакой племянницы у неё нет, а аккаунт взломали мошенники.

В Банке России предупредили, что это новая уловка телефонных мошенников. Они могут присылать ссылки на фейковые копии известных маркетплейсов, где предлагается купить необходимые для учёбы товары. В итоге у пользователей списываются деньги с карты, а товары, конечно же, не доставляются. Также мошенники могут напрямую выпрашивать деньги от имени одного из родителей или учителей.

Кроме того, «Вечерняя Москва» сообщает, что аферисты могут рассылать родителям предложения по лёгкому заработку для их детей или, например, по обналичиванию средств с «Пушкинской карты», что запрещено на законодательном уровне.

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#родители
#школы
#чат
#мошенники
#банк россии
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В Подмосковье проверено и готово к зиме 78% тепловых сетей
18 сентября 2023, 15:48

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

На данный момент специалисты проводят гидравлические испытания теплосетей в рамках подготовке коммунальной инфраструктуры к зиме.

По данным на 15 сентября проверено и готово к зиме 78% тепловых коммуникаций, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Для проведения гидроиспытаний оперативные группы выполняли выезды в 60 муниципалитетов, где проводили проверки тепловых сетей. К отопительному сезону готовы 8336 км из 10645 имеющихся, что составляет 78%.

Полностью проверки тепловых сетей выполнены в 34 муниципалитетах. Менее 50% проверено в городских округах Пушкинский, Сергиево-Посадский, Солнечногорский, Химкинский, Щелковский.

В ходе проверок обнаружено 160 утечек. Все неполадки устранены. По результатам будут проведены дополнительные гидроиспытания.

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Подготовку к отопительному сезону в Подмосковье планируют завершить до 15 сентября.

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#подмосковье
#проверки
#теплоснабжение
#отопительный сезон
#отопление
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PT: Ученые рассказали о вредных привычках, свойственных людям с высоким IQ
18 сентября 2023, 15:39

Фото: istock / Dilok Klaisataporn

Американские ученые Университета Миннесоты выяснили, какие привычки свойственны людям с высоким показателем IQ. Исследование опубликовали в журнале Psychology Today.
Эксперты заявили, что достаточно много людей с высоким показателем интеллекта могут быть неряшливы, иногда грубы и любить ругаться матом. Они не любят наводить порядки в доме и не особо следят за внешностью. Также они могут страдать от нестабильного режима сна, поздно ложиться спать и поздно просыпаться.

Как пояснила психолог Кэтлин Вогс что там, где порядок и структура, нет места научным открытиям. Психологи полагают, что это связано с творческим мышлением и хаотичным потоком мыслей. Конечно же, грубость и отсутствие аккуратности не всегда говорит о высоких умственных способностях. Среди умных людей есть немало приверженцев ЗОЖ.

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#ученые
#исследование
#зож
#эксперты
#здоровье
#интеллект
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Путин на инаугурации Собянина рассказал о новых задачах Москвы
18 сентября 2023, 15:19

Фото: istock / Vladislav Zolotov

Президент РФ Владимир Путин заявил о более сложных задачах для Москвы на ближайшие 5 лет. В ходе выступления на инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина он заявил о программе реновации жилого фонда.

«Пять лет станут в Москве временем активного продвижения программы реновации», – передает ТАСС слова президента.
По словам Путина, Москва опережает многие мировые столицы в области комфортной среды, инноваций, творчества и досуга. Кроме того, глава России добавил, что особая роль столицы заключается в задаваемых практиках и стандартах, которые важны людям по всей стране.

В этом году выборы мэра Москвы проходили с 8 по 10 сентябре. Сергей Собянин набрал 76,39% голосов. Собянин занимает должность с 2010 года после отставки Юрия Лужкова. Впоследствии избирался 3 раза. 

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#выборы
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#сергей собянин
#рф
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На горе Машук появился указатель до Каширы
18 сентября 2023, 15:06

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Одной из главных достопримечательностей города Пятигорска является гора Машук, высотой 993 метра над уровнем моря, где теперь есть знак-указатель до Каширы.
На вершину горы Машук можно подняться пешком, на автомобиле или по канатной дороге. А на самой вершине горы установлены столбики с деревянными стрелками, где написано расстояние от этого места до разных населённых пунктов, а теперь там появился и указатель до подмосковной Каширы, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Кашира. 

На горе Машук можно встретить потрясающий рассвет и провести красивый закат, в ясную погоду можно полюбоваться заснеженными вершинами Эльбруса, а также потрясающим видом на Кавказский хребет.

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Глава Каширы Шувалов посетил железнодорожную станцию Ожерелье.

В подмосковной Кашире активно собирают урожай.
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#горы
#море
#дерево
#кашира
#фото
#плато
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Глава Каширы Шувалов посетил железнодорожную станцию Ожерелье
18 сентября 2023, 14:48

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов совместно с Председателем Совета депутатов Сергеем Буровым посетил железнодорожную станцию Ожерелье, где обсудили с руководством и коллективом станции деятельность предприятия, его дальнейшее развитие и наградили сотрудников за трудовые достижения.
Железнодорожная станция Ожерелье, основанная в 1900 году, по сей день выполняет много видов работ с пассажирскими грузовыми поездами, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Кашира. ​

Станция Ожерелье Павелецкого направления ежедневно способствуют сообщению между городами ​России. 
Отдельных слов заслуживает внутренняя структура организации станции. Почти 50 километров путей, десятки поездов, порядка трёх тысяч вагонов ежесуточно – практически непрерывным потоком станция пропускает составы всех видов сообщения, от пригородных и пассажирских до грузовых и почтово-багажных», — сообщает глава Каширы Михаил Шувалов. 

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В Кашире провели ежегодную экологическую акцию «Наш лес. Посади свое дерево». 
 
Женщина работает водителем автобуса на производственном участке «Кашира». 
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#кашира
#михаил шувалов
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В подмосковной Кашире активно собирают урожай
18 сентября 2023, 14:26

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

В городском округе Кашира сельскохозяйственные предприятия продолжают сбор урожая.
Сельскохозяйственные предприятия уже на 61% выполнили план по уборке зерновых и зернобобовых культур, на 71% по рапсу и на 36% по картофелю, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.

На 15 сентября яровые зерновые убраны на площади почти 4 тысяч га, а общий объём собранного урожая составил 15 тысяч тонн.

Специалисты сообщают, что осталось собрать урожай с территории земель на 9 га.

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На территории Каширской ЦРБ поселилось беличье семейство.

В Кашире почтили память героев СВО.

#картофель
#урожай
#овощи
#план
#кашира
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Две участницы из Подмосковья стали победительницами проекта «ТопБЛОГ»
18 сентября 2023, 14:22

Фото: АНО «Россия – страна возможностей»

Представительницы Московской области Татьяна Золотарёва и Вероника Чурсина вошли в число победителей проекта «ТопБЛОГ». Финал третьего сезона проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» в категории «Блогеры» прошёл в Москве в онлайн-формате, сообщили организаторы.
Проект «ТопБЛОГ» реализуют в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». По итогам конкурсных соревнований были отобраны 102 финалиста из 44 регионов России. 21 из них получил статус победителя проекта в категории «Блогеры». 
«Менее чем за полгода вы смогли привлечь в свои блоги уже более 620 тыс подписчиков. Это потрясающий результат. Более 4 тыс блогеров из 44 регионов России боролись за звание лучших в новом сезоне проекта «ТопБЛОГ» в категории «Блогеры», но лишь 102 человека дошли до финала. Ваши слова находят отклик в сердцах аудитории, и это главный результат вашей работы», – сказал замгендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов
По итогам конкурсных испытаний в число победителей вошли Татьяна Золотарёва и Вероника Чурсина из Московской области. Благодаря проекту блоги участниц значительно выросли. Они разнообразить свой контент и набрать большое количество просмотров. 


 
Золотарёва – учительница начальных классов, ведёт блог «Будни учителя-блогера» в соцсети «ВКонтакте» о том, как, грамотно распределяя время, реализовывать все свои желания и при этом не получить профессиональное выгорание. Как говорит Татьяна, она – учитель высшей категории, музыкант, актриса, танцовщица, спортсменка, полиглот и заботливая мама 127 детей.
 
С блогом Татьяны можно ознакомиться по ссылке.


 
Вероника Чурсина ведет блог «Бытсоветчица» на площадке «Дзен». Её блог – это экономический лайфстайл от трудоголика с любовью к сбережению сил, времени и средств. 
 
Блог Чурсиной можно найти по ссылке
 
Победители и финалисты проекта стали обладателями эксклюзивных призов. 

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#подмосковье
#московская область
#женщины
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«Популистские предложения»: Вассерман объяснил, почему нельзя голосовать за мультгероев
Вассерман раскритиковал идею голосования за «сказочного персонажа»
18 сентября 2023, 14:14

Фото: IStock/BobGrif

Сентябрьский урок «Разговоров о важном» приурочат к 50-летнему юбилею ЦИКа. В честь этого младшеклассникам предложат выбрать президента сказочной страны. В избирательных бюллетенях — Карабас-Барабас, Золушка, Винни-Пух, Лиса Алиса и Баба-яга
Однако депутат Госдумы Анатолий Вассерман к идее отнёсся с осторожностью. В беседе с «Радио 1» он заявил, что инициатива объясняет существование возрастного ценза на выборах.  
«Дело даже не в том, что персонажи мультяшные, а в том, что их предложения откровенно популистские. В данном случае пожелания откровенно детские, поэтому невозможно всерьёз выбирать между такими пожеланиями. С моей точки зрения, это очень хорошая иллюстрация того, что на выборах необходимо тщательно обдумывать те предложения, а когда не обдумываешь, становишься предметом манипуляции <....> К сожалению, я слишком хорошо помню, к чему привело массовое непонимание сложностей политических процессов в горбачёвские и ельцинские времена», — сказал Вассерман.
При этом, сопоставление мультгероев с реальными политическими деятелями возможно.
«Я видел довольно много сопоставлений [Владимира] Жириновского с Лисой Алисой, а [Геннадия] Зюганова с Карабасом Барабасом», — сказал Вассерман. 
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