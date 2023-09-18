«Женщины поняли, что у них есть право развестись»: психолог о всплеске разводов в России

На данный момент специалисты проводят гидравлические испытания теплосетей в рамках подготовке коммунальной инфраструктуры к зиме.

По данным на 15 сентября проверено и готово к зиме 78% тепловых коммуникаций, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Для проведения гидроиспытаний оперативные группы выполняли выезды в 60 муниципалитетов, где проводили проверки тепловых сетей. К отопительному сезону готовы 8336 км из 10645 имеющихся, что составляет 78%.

Полностью проверки тепловых сетей выполнены в 34 муниципалитетах. Менее 50% проверено в городских округах Пушкинский, Сергиево-Посадский, Солнечногорский, Химкинский, Щелковский.

В ходе проверок обнаружено 160 утечек. Все неполадки устранены. По результатам будут проведены дополнительные гидроиспытания.

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Подготовку к отопительному сезону в Подмосковье планируют завершить до 15 сентября.