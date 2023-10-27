Женщины рассказали о плюсах и минусах орального секса

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Сексолог Трейси Кокс провела опрос среди женщин, выяснив, что им больше всего нравится или не нравится в оральном сексе. Об этом пишет Daily Mail.
Оказалось, что женщины считают главным минусом орального секса чрезмерную настойчивость мужчин и несоблюдение ими правил гигиены.
Другие женщины рассказали, что им кажутся неприятными физические ощущения во время самого процесса.
При этом плюсами орального секса женщины назвали возможность доставить удовольствие любимому человеку, а также ощущение власти над мужчиной.
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«Когда я была подростком, у меня был ужасный опыт, когда от парня действительно плохо пахло. Это оттолкнуло меня на всю жизнь», — поделилась своим опытом одна из участниц опроса.
«Если это продолжается более пяти минут, это совсем не весело. Кажется, что время движется в шесть раз медленнее, чем обычно. У меня болит челюсть, и все быстро наскучивает», — цитирует издание слова участницы опроса.
При этом плюсами орального секса женщины назвали возможность доставить удовольствие любимому человеку, а также ощущение власти над мужчиной.
«Я люблю заниматься оральным сексом, потому что в этот момент парень превращается в мужчину, который полностью находится в моей власти», — рассказала Кокс ещё одна собеседница.
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