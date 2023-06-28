Жеребец из подмосковного питомника стал чемпионом на международной выставке

Фото: телеграм-канал центра
В выставке «Иппосфера» участвовали 200 лошадей 20 пород
Жеребец Вальс из подмосковного Центра воспроизводства редких видов животных завоевал награды международной конной выставки «Иппосфера». Молодой жеребец вятской породы дебютировал на вставке, сообщается в телеграм-канале центра.
Вальс приехал в расположенный под Волоколамском центр прошлой осенью. Выставка «Иппосфера» проходила в Ленинградской области. Участие в ней приняли около 200 лошадей 20 пород.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в подмосковном Минэкологии раскрыли причину активизации змей.
«Вальс стал чемпионом вятской породы и абсолютным чемпионом ринга «Краса аборигенов». А в состязаниях «Выбор абсолютного чемпиона выставки» он занял шестое место, и это тоже потрясающий результат. Вятская лошадь – редкая аборигенная порода, одна из самых древних в России. Зародились они в лесах Кировского района, а пик популярности пришелся на ХIХ век», – говорится в сообщении.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в подмосковном Минэкологии раскрыли причину активизации змей.
Лора Луганская