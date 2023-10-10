Жертвы красоты: как «домашние» косметологи уродуют россиян

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Рынок косметологии велик и спектр услуг постоянно расширяется. Однако вместе с этим растут и цены на процедуры, в связи с чем, многие начинают отдавать предпочтение менее опытным мастерам или косметическим услугам на дому. Самыми распространенными услугами среди косметологов стали «инъекции красоты». Речь идет о введении препарата в губы, избавлении от мелких морщин, скульптурировании лица филлерами. Достаточно случаев, когда «мастер на дому» за символическую цену по закупочной стоимости препарата уродует клиенток, при этом, никакой ответственности он не несет. Редакция «Радио 1» расскажет, как визит к мастеру без лицензии может привести к страшным последствиям и как не лишиться здоровья в погоне за красотой.
Чем опасен ботокс
Чем опасен массаж
Неправильная техника массажа может привести к смещению позвонков, травмам тканей, переломам и воспалениям.
Чем опасно наращивание ресниц
При наращивании ресниц используется клей, пары которого могут обжечь роговицу. Кроме того, недобросовестный мастер может травмировать роговицу острым пинцетом, занести конъюнктивит или заразить паразитами через микрочастицы кожи или крови, которые остаются на инструментах после других клиентов.
Как выбрать косметолога
При выборе косметолога и места проведения процедур особое внимание стоит обратить на помещение и документацию. Признаками того, что медицинская организация легальна являются: стационарное помещение, лицензия на осуществление медицинской деятельности, наличие сайта у организации, информация в открытом доступе об образовании сотрудников и их квалификации.
Некачественная услуга в салоне красоты: как вернуть деньги
Если косметический бизнес легален, за ним осуществляет контроль ряд государственных структур. Организация подвергается проверкам и проходит процедуру отчетности ежегодно. Услуги в таком учреждении более безопасные, санитарные нормы соблюдены, а препараты для процедур проверенные, качественные и подотчетные.
Почему услуги косметолога дорогие
Добросовестный косметолог с медицинским образованием должен ежегодно проходить семинары, дополнительное обучение, повышать квалификацию. Кроме того, он обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с законом, что предусматривает наличие необходимой документации, разрешений, средств стерилизации, оборудования и т.д., что влечет за собой дополнительные расходы. Также качественные препараты можно приобрести только после предъявления диплома или сертификата косметолога. Из таких факторов складывается высокая стоимость за услуги специалиста. Низкий прайс – повод задуматься о качестве филлеров.
Косметолог изуродовал лицо: куда обращаться
У тех клиентов, кому была оказана некачественная услуга в лицензированном салоне красоты, существует возможность обратиться в ведомства, которые рассмотрят жалобу потребителя в установленном законе порядком. Пострадавшие могут отправиться в Роспотребнадзор, Росздравнадзор, регуляторы рынка, надзорные органы.
Если клиент получил услугу на дому, и в результате действий косметолога его здоровью нанесен вред, обращаться стоит в полицию или прокуратуру. Однако разыскать недобросовестного мастера будет не просто. Наверняка клиент, который сделал процедуру на дому, не владеет достаточными сведениями о косметологе, а квартира, в которой была оказана услуга может оказаться съемной.
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