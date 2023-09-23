Жертвы модельного агентства Mary Way обратились в суд с коллективным иском

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Люди верили обещаниям о работе с топовыми брендами, высоких гонорарах и несли в модельное агентство деньги. Многие ради этого брали кредиты.
РЕН ТВ пишет, что модельное агентство славится фиктивными кастингами и пустыми обещаниями.
Сотни клиентов агентства считают себя обманутыми. Они требуют справедливости в офисах в Краснодаре, Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Челябинске.
Микрозаймы на портфолио оформлялись прямо в агентствах под 30%.
Mary Way - целая империя, обладающая своим СМИ, телевизионным шоу, школой талантов, а по всей стране существует более 12 филиалов модельного агентства. Хозяйка агентства 25-летняя Мария Бабкина во всём обвиняет завистников и конкурентов:
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«У нас портфолио выходит 100 тысяч рублей. Вы идете, на наших съемках вместе с нами зарабатываете: массовки, маркетплейсы –5 тысяч рублей. Если вам удобен вариант оплаты со съемок, то для этого мы сотрудничаем с разными банк-партнерами», - говорят в Mary Way.
Микрозаймы на портфолио оформлялись прямо в агентствах под 30%.
«Моделью на разных маркетплейсах мне, конечно, же, дали кредит на сто тысяч. Они заверяли, что работы будет столько, что я смогу отбить все затраты на этот кредит за несколько месяцев», - рассказывает пострадавшая от деятельности модельного агентства, которой предстоит выплачивать кредит ещё 3 года.РЕН ТВ пишет, что у Mary Way агрессивная реклама. Компания даёт объявления о поиске актёров в массовку. Оплата 8 тысяч в час. Иногда поиском клиентов занимаются в социальных сетях. Далее пишут уже в личные сообщения, что ваша внешность уникальна, а заказчик вас утвердил. Нужно только прийти подписать контракт. Вот только по договору заплатить должны не вам, а вы - за онлайн-курсы и фотосессию.
Mary Way - целая империя, обладающая своим СМИ, телевизионным шоу, школой талантов, а по всей стране существует более 12 филиалов модельного агентства. Хозяйка агентства 25-летняя Мария Бабкина во всём обвиняет завистников и конкурентов:
«Завистников как было много, так и будет еще больше, потому что мы растем, развиваемся. Недовольные клиенты, говорят, что их обманули? – Это есть в любом бизнесе. Берете всех подряд? - на самом деле мы берем моделей с горящими глазами».Пострадавшие обратились в суд с коллективным иском. Сумма ущерба составляет несколько миллионов.
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Мария Фирсова