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Жертвы модельного агентства Mary Way обратились в суд с коллективным иском

23 сентября 2023, 13:59
Фото: iStock/Michał Chodyra

Фото: iStock/Michał Chodyra

Люди верили обещаниям о работе с топовыми брендами, высоких гонорарах и несли в модельное агентство деньги. Многие ради этого брали кредиты.
РЕН ТВ пишет, что модельное агентство славится фиктивными кастингами и пустыми обещаниями.
«У нас портфолио выходит 100 тысяч рублей. Вы идете, на наших съемках вместе с нами зарабатываете: массовки, маркетплейсы –5 тысяч рублей. Если вам удобен вариант оплаты со съемок, то для этого мы сотрудничаем с разными банк-партнерами», - говорят в Mary Way.

Сотни клиентов агентства считают себя обманутыми. Они требуют справедливости в офисах в Краснодаре, Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Челябинске.

Микрозаймы на портфолио оформлялись прямо в агентствах под 30%.
«Моделью на разных маркетплейсах мне, конечно, же, дали кредит на сто тысяч. Они заверяли, что работы будет столько, что я смогу отбить все затраты на этот кредит за несколько месяцев», - рассказывает пострадавшая от деятельности модельного агентства, которой предстоит выплачивать кредит ещё 3 года.
РЕН ТВ пишет, что у Mary Way агрессивная реклама. Компания даёт объявления о поиске актёров в массовку. Оплата 8 тысяч в час. Иногда поиском клиентов занимаются в социальных сетях. Далее пишут уже в личные сообщения, что ваша внешность уникальна, а заказчик вас утвердил. Нужно только прийти подписать контракт. Вот только по договору заплатить должны не вам, а вы - за онлайн-курсы и фотосессию.

Mary Way - целая империя, обладающая своим СМИ, телевизионным шоу, школой талантов, а по всей стране существует более 12 филиалов модельного агентства. Хозяйка агентства 25-летняя Мария Бабкина во всём обвиняет завистников и конкурентов:

«Завистников как было много, так и будет еще больше, потому что мы растем, развиваемся. Недовольные клиенты, говорят, что их обманули? – Это есть в любом бизнесе. Берете всех подряд? - на самом деле мы берем моделей с горящими глазами».
Пострадавшие обратились в суд с коллективным иском. Сумма ущерба составляет несколько миллионов.

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#суд
#женщины
#дело
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Стелу «Населенный пункт воинской доблести» открыли в деревне Мокрое в Подмосковье
23 сентября 2023, 12:25

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства МО

Стела «Населенный пункт воинской доблести» открылась в деревне Мокрое Можайского района Московской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Отмечается, что в торжественной церемонии открытия стелы приняли участие представители Минобороны, власти, поисковики, ветераны Великой Отечественной войны. На праздничном мероприятии присутствовали родственники 6 бойцов Красной армии, чьи имена были установлены в процессе поисковых работ и чьи останки были перезахоронены на мемориале. 

Сообщается, что на территории мемориального кладбища в деревне Мокрое уже перезахоронены останки более двух тысяч красноармейцев.

Напомним, ранее в Подольске в День Государственного флага России торжественно открыли стелу «Населённый пункт воинской доблести». 

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#великая отечественная война
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Путин поблагодарил ученых, которые обеспечивают проживание амурского тигра в РФ
23 сентября 2023, 11:44

Фото: iStock/MarkMalkinsonPhotography

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем тигра организаторов, участников и гостей мероприятий, которые посвящены празднику. Глава российского государства выразил признательность ученым, работникам заповедников и всем причастным, создающим условия для безопасного проживания популяции амурского тигра в России. Об этом говорится на сайте Кремля.
Отмечается, что День тигра отмечают жители Дальнего Востока России в последнее воскресенье сентября. Российский лидер подчеркнул, что этот праздник — один из наиболее ярких событий в общественной и культурной жизни российского Дальнего Востока и всего государства.

Путин подчеркнул, что праздник проходит на высоком уровне.

Напомним, ранее грибник недалеко от посёлка Ванино в Хабаровском крае встретил амурского тигра. Хищник несколько секунд внимательно разглядывал мужчину, а затем спокойно ушел в лес. По словам гендиректора центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, такие встречи в лесу не являются редкостью.

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#тигры
#лидер
#путин
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В Дубне разработали лодочный мотор полностью из российских компонентов
23 сентября 2023, 11:09

Фото: пресс-служба г.о. Дубна

Специалисты Научно-производственного предприятия «ПАТРИОТ» разработали первый в РФ подвесной лодочный мотор, который собран полностью из отечественных компонентов.
Сообщается, что резидент ОЭЗ «Дубна» представил опытный образец на Международной выставке «Нева-2023». Специалисты НПП «ПАТРИОТ» вели разработки с 2019 года. Отмечается, что в проект было инвестировано 35 миллионов рублей.

Мощность лодочного мотора составляет 80 л.с. Разработка специалистов НПП «ПАТРИОТ» вызвала огромный интерес у посетителей экспозиции и производителей маломерных судов. 

На данный момент на левобережной площадке особой экономической зоны «Дубна» НПП «ПАТРИОТ» завершает строительство первой очереди собственного научно-производственного комплекса, общая площадь которого составляет 1358 квадратных метров.

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#приз
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Педагог из Дубны стала призёром всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»
23 сентября 2023, 10:10

Фото: пресс-служба г.о. Дубна

Елена Толкачева заняла третье место на всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Сердце отдаю детям».
Финальный этап конкурса проходит в Санкт-Петербурге с 20 по 23 сентября. В нем принимают участие педагоги из 40 регионов России.
 
Сегодня по итогам конкурсных испытаний учитель-логопед школы №1 структурного подразделения «Созвездие» Елена Александровна Толкачева стала лауреатом III степени в номинации «Педагог дополнительного образования, работающий с детьми ОВЗ, с инвалидностью».
 
Временно исполняющий полномочия главы городского округа Дубна Максим Тихомиров поблагодарил Елену Толкачёву за неравнодушие, творческий подход к организации образовательного процесса и не подлежащий сомнениям профессионализм, а также пожелал не останавливаться на достигнутом.

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#педагог
#дубна
#подмосковье
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«Уральские авиалинии» сломали инвалидную коляску паралимпийца
23 сентября 2023, 09:40

Фото: iStock/frentusha

«Уральские авиалинии» дважды сломали электроколяску паралимпийцу Николаю Руденко. Но получить компенсацию он не может.
E1.RU пишет, что инцидент произошёл во время перелета из Москвы в Сочи и обратно. Инвалид первой группы Николай Руденко сдал электроколяску в багаж. В коляске повредили проводку, а во время следующего рейса придавили багажом, из-за чего сломалась металлическая рама. Николай Руденко не смог даже разложить коляску после перелётов.
 
Издание пишет, что Николаю Руденко 39 лет, 20 из которых он в инвалидной коляске. Мужчина работает в крупной российской компании, занимается паралимпийским спортом бочче (командная игра с мячом) путешествует.
 
«Мы просили сотрудников авиакомпании поставить коляску в стороне и ничего на неё не грузить. Не снимать с нее аккумулятор без нас и не ставить его на место. Когда мы с женой прилетели в Сочи, то увидели, что аккумулятор висит неправильно. Из-за этого в коляске повредили проводку. Двигатель стучал, и правое колесо было повреждено»,- рассказывает Николай. 
Паралимпиец написал заявление о повреждении багажа. Тогда электроколяску ещё можно было отремонтировать. Но на обратном рейсе её сломали окончательно.
 
Мужчина написал претензию в авиакомпанию, где потребовал оплатить покупку новой электроколяски (100 тысяч рублей). В ответ «Уральские авиалинии» попросили прислать чек с указанной стоимостью поврежденного транспорта. А его у Николая нет —коляску предоставил Фонд социального страхования. И новая по графику положена только через 5 лет. Теперь мужчина не может даже выйти из дома.
 
E1.RU в пресс-службе авиакомпании заявили, что ведутся переговоры о порядке возмещения и размере выплаты.

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#самолет
#аэропорт
#инвалиды
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В Дубне открылся Центр женского здоровья с операционным блоком
23 сентября 2023, 09:19

Фото: Елена Бобкова

Центр женского здоровья в клинике ДНК включает практически все услуги, которые может предложить современная медицина.
Работа ведётся по всем направлениям: профилактика, диагностика, лечение, реабилитация, операции и эстетика. В Центре работают онкологи-маммологи, гинекологи, хирурги, дерматологи, эндокринологи, терапевты, косметологи, массажисты, психологи. Всего трудится 90 специалистов, которые работают более чем по 30 направлениям.
 
Кабинеты оснащены современным оборудованием для полной диагностики женского организма: КТ, МРТ, УЗИ, маммология, денситометрия и др. Многие услуги уникальны не только для Дубны, но и всего севера Подмосковья.

Ранее сообщалось, что почти 6 тысяч жителей Дубны обезопасили себя от гриппозных осложнений, в том числе врачи, сотрудники администрации, коллективы школ и детских садов, а также работники крупных предприятий и организаций.
Привиться вакцинами «Совигрипп» и «Ультрикс квадри» можно не только в будние дни, но и в субботу. Также можно сделать прививку от пневмонии. В клиниках Дубны имеется достаточное количество вакцин.

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#дубна
#медицина
#медицинское оборудование
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В России вырос спрос на один вид квартир
23 сентября 2023, 08:50

Фото: iStock/Aguus

Россияне в 2 раза чаще интересовались покупкой жилья площадью до 30 кв. м в новостройках в сравнении с прошлым годом.
«Известия», ссылаясь на данные аналитиков федеральной компании «Этажи», пишут, что самыми популярными у жителей России остаются квартиры площадью 30–55 кв. м (63% покупателей), на втором месте жильё площадью от 56 до 83 кв. м (21% покупателей), мини-квартирами площадью до 30 кв. м интересовались 13% покупателей.
 
Средняя цена квадратного метра в квартирах малой площади — выше. При этом такое жильё выигрывает конечной стоимостью объекта. Данные квартиры покупают как стартовое жилье или в целях инвестирования.
 
Эксперты считают, что на фоне роста цен и снижения доступности ипотеки доля интереса к мини-квартирам продолжит расти.

Ранее коммерческий директор «Авито.Недвижимости» Николай Попов рассказал, что сдача в аренду квартиры, купленной на вторичном рынке, окупится примерно за 14 лет. Квартира в новостройке, которую хозяин сдаёт в аренду, окупится уже за 19 лет. Эксперт уточнил, что такая ситуация наблюдается из-за значительной разницы цен на квартиры в России.

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#квартиры
#квартира
#жильё
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В Москве 23 сентября прогнозируется аномальная погода
23 сентября 2023, 08:21

Фото: iStock/Noppasin Wongchum

23 сентября в столице может быть побит столетний температурный рекорд.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что рекорд температуры для 23 сентября в Москве — 25,4°C. Данный рекордный показатель держался почти 100 лет. Сегодня он окажется под угрозой, пишет РИА Новости.
 
По словам Романа Вильфанда, на выходных в Москве установятся аномально высокие температурные показатели. В субботу под угрозой окажется рекорд 23 сентября 1924 года. Тогда столбики термометров в столице достигли 25,4°C. Рекорд для 24 сентября равняется 26,3 градуса.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что температура воздуха в конце сентября соответствует средним показателям за июль – август. Даже несмотря на снижение температуры воздуха с понедельника, показатели всё равно превысят норму.

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#погода
#москва
#прогноз погоды
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На Украине массово увольняются женщины-фармацевты
23 сентября 2023, 05:42

Фото: iStock/Caiaimage/Agnieszka_Wozniak

Женщины-фармацевты начали массово увольняться и уезжать с Украины из-за решения властей, котрое обязывает их встать на воинский учет, пишет издание «Страна.ua».
Как рассказала журналистам глава украинской ассоциации «ФармРада» Елена Прудникова, только лишь за последние две недели в стране уволились несколько тысяч фармацевтов, особенно на западе Украины.

«Владельцы аптек в панике: люди пишут заявления и уезжают в Европу, пока для них не закрыли границы. Кто будет работать — вопрос открытый, тем более что в отрасли уже и так жесткий кризис», — подчеркнула Прудникова

В начале сентября Верховная рада Украины объявила о том, что с 1 октября все женщины-медики и фармацевты на Украине будут обязаны принудительно встать на воинский учет. При этом отмечалось, что выезд из страны запрещен только для мобилизованных женщин, а для тех, кто встанет на воинский учет, ограничения вводить не предполагается.

Военное положение и мобилизация вызвали колоссальный отток людей из Украины. По оценкам ООН, был период, когда цифра уехавших за рубеж достигала 12,6 миллиона человек. Правда, позже часть из них вернулись. В настоящее время количество украинских беженцев за границей оценивается в 6,2 миллиона человек, передает РИА Новости. Выезд гражданам призывного возраста, то есть от 18 до 60 лет, за пределы Украины запрещен. Но многие идут на различные ухищрения, чтобы обойти этот запрет. Платят взятки либо незаконно пересекают границу. На этом фоне киевские власти изменили критерии пригодности к военной службе, упразднив часть ограничений. Теперь служить могут даже люди с легкими психическими расстройствами.

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#фармацевтика
#увольнение
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