Жигунов назвал Сергея Сивохо добрым и талантливым парнем

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Российский актёр театра и кино Сергей Жигунов поделился воспоминаниями о телеведущем, шоумене и актёре Сергее Сивохо, отметив, что последний был добрым и талантливым.
«Мы с Сергеем были знакомы задолго до «Моей прекрасной няни». Мы часто пересекались на других съёмках, в программах и на театральных представлениях. Могу о нём сказать только хорошее: добрый, весёлый и очень талантливый парень. Своим появлением он мог скрасить даже самый пасмурный день», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Жигунов.
Он также добавил, что долгое время не общался с Сивохо и не знал о его состоянии.
Но сегодня утром, 17 октября, в СМИ снова появились сообщения о смерти артиста.
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