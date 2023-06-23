Жильцам аварийных домов микрорайона Дальний Воронок дадут квартиры в Чкаловском

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Он напомнил о многолетней нерешённой проблеме – расселении Дальнего Воронка. Сейчас это 92 дома. По словам Булгакова, администрация городского округа вместе с Минжилполитики и Минстроем Подмосковья проработали единственно возможный в такой ситуации альтернативный вариант: подобрали земельный участок в Чкаловском.
«Вхождение в госпрограмму Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» позволит получить субсидии на строительство. Это единственная глобальная проблема округа, но мы её решим», – пообещал Булгаков.Ранее «Радио 1» сообщало, что в Дубне в этом году возобновят строительство в правобережной и левобережной частях города.