Жильцы разрушенного дома в Балашихе получат денежные компенсации

«Семьям погибших будет выплачено по 1 миллиону рублей. Пострадавшим тяжелой степени тяжести — по 500 тысяч рублей, средней — 300 тысяч рублей и легкой — 100 тысяч рублей. На восстановление имущества в квартирах будет выплачено по 30 тысяч рублей на человека, одиноко проживающим — по 50 тысяч рублей. На сутки жители будут размещены в гостиницах городского округа Балашиха», — сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.