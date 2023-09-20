Жильцы разрушенного дома в Балашихе получат денежные компенсации

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Семьи, пострадавшие в результате обрушения дома в Балашихе, могут обратиться к своему депутату в Мособлдуме для получения экстренной социальной помощи. Ко мне, Ефимову Тарасу Васильевичу и Шапкину Владимиру Николаевичу», - написал Брынцалов в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что те, кто частично или полностью потеряли имущество могут рассчитывать на федеральную компенсацию. Брынцалов подчеркнул, что правительство Подмосковья не оставит в беде пострадавших в трагедии, и предоставит им всю необходимую помощь.
20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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