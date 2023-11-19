Жильцы рухнувшего в Астрахани дома получили первые компенсационные выплаты

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115 человек, пострадавших при обрушении двух подъездов жилого дома на Привокзальной площади в Астрахани, получили первые компенсационные выплаты. Об этом сообщил глава региона Игорь Бабушкин.
Игорь Бабушкин и представители профильных комитетов и ведомств провели специальную встречу с жильцами дома, на которой рассказали обо всех деталях и тонкостях процедуры возмещения ущерба пострадавшим гражданам. Губернатор заверил, что никто из людей не останется без должной компенсации.
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Александр Бойцов