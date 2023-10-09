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Искусственный интеллект «Жириновский» ответил на вопрос «РИА Новости» о причинах вспыхнувшего конфликта между Израилем и ХАМАС.
«Очередное обострение арабо-израильского конфликта - это явный провал давно известной политики коллективного Запада, который десятилетиями играет в ковбоев по всей планете, ни с кем не хочет говорить на равных и не стремится к установлению глобального мира и стабильности. Но помните, что посеявший бурю в пустыне обязательно пожнёт горячий ветер перемен», - прокомментировала ситуацию нейросеть.
При этом, в СМИ напомнили, что еще в 2019 году покойный Владимир Жириновский заявлял, что к 2024 году все забудут об Украине из-за обострившегося конфликта на Ближнем Востоке, который станет предвестников третьей мировой войны.
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