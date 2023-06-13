Жириновского возродят на ПМЭФ-2023

Фото: kremlin.ru
Нейросеть «Жириновский» будет представлена на ПМЭФ-2023
Искусственный интеллект «Жириновский» представят уже на ПМЭФ-2023, сообщает «РИА Новости».
Как отметили в пресс-службе «ЛДПР», ИИ будет нести исключительно просветительскую функцию.
«Работы по созданию искусственного интеллекта "Жириновский" идут полным ходом. Массив данных загружен, алгоритм уже работает и в данный момент проходит обучение и тестирование. С ним уже можно общаться», - прокомментировали ситуацию представители партии.
Презентация «Жириновского состоится уже 15 июня в рамках ПМЭФ-2023.
Ранее «Радио 1» сообщало, что бывший спикер Госдумы Борис Чернышов нашел в архивных документах первого лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского предсказание о будущем России. По словам Чернышова, список Жириновского состоял из четырех великих событий, три из них уже претворились в жизнь, а четвертое должно проявиться только в 2025 году.
Как отметили в пресс-службе «ЛДПР», ИИ будет нести исключительно просветительскую функцию.
Презентация «Жириновского состоится уже 15 июня в рамках ПМЭФ-2023.
Ранее «Радио 1» сообщало, что бывший спикер Госдумы Борис Чернышов нашел в архивных документах первого лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского предсказание о будущем России. По словам Чернышова, список Жириновского состоял из четырех великих событий, три из них уже претворились в жизнь, а четвертое должно проявиться только в 2025 году.
Евгения Парфентьева