Житель Химок стал лучшим руководителем проектов России

Александр Палатин
Во время решающего этапа финалисты работали над практическими задачами, поставленными правительством Санкт-Петербурга.
Победители были определены независимыми экспертами – профессионалами в области проектного управления.
«Победа в конкурсе для меня – важная веха в профессиональном и личностном развитии. Справиться с волнением и проявить себя помогла энергия, заданная организаторами конкурса, и великолепная работа команды, с которой мы вместе решали наш кейс», - рассказал победитель Евгений Титенок.
Житель Химок получил право на бесплатную сертификацию по престижному международному стандарту IPMA разных уровней и попал в реестр лучших российских проектных менеджеров.
«Проектный руководитель» является всероссийским конкурсом для профессионалов в области управления проектами. С 2019 года участие в конкурсе приняли 4 тысячи человек.
Конкурс проводится Президентской академией при поддержке правительств регионов.
Ранее стало известно, сколько в Химках за 10 лет открылось новых объектов здравоохранения.