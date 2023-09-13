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Житель Канска получил семь лет колонии за призывы к подрыву Крымского моста

13 сентября 2023, 11:20
Фото: iStock/Elena Horrmann

Фото: iStock/Elena Horrmann

Житель города Канска Красноярского края приговорён к семи годам лишения свободы за то, что призывал взорвать Крымский мост, а также к насилию над российскими гражданами. Об этом сообщили в ФСБ.

«Первый Восточный окружной военный суд признал обвиняемого виновным по части 2 статьи 205.2, части 2 статьи 280 УК РФ. Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима», — говорится в сообщении ведомства.
Суд установил, что мужчина занимался размещением в своих социальных сетях сообщений, призывая совершать насильственные действия по отношению к российским гражданам, а также он призывал взорвать Крымский мост.

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#мужчина
#крымский вс рф
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В Подмосковье отремонтировали 11 трасс с высокой интенсивностью движения
13 сентября 2023, 11:56

Фото: Минтранс МО

Подмосковные дорожники обновили более 40 км покрытия на региональных дорогах с высокой интенсивностью движения. Работы проводили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.
«Высокоинтенсивные шоссе являются выездами на федеральные трассы и связывают населённые пункты. Качество покрытия на них важно для безопасного и комфортного движения. В этот ремонтный сезон уже отремонтировали 11 шоссе общей протяжённостью свыше 40 км», – заявил зампред правительства Московской области – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик
 
Ремонт провели в 10 округах. Так, в Чехове обновили покрытие на Старосимферопольском шоссе, в Орехово-Зуеве и Егорьевске – на Егорьевском. В Химках провели работы на Международном шоссе, а в Балашихе – на Носовихинском. 
 
Покрытие на региональной сети ремонтируют с применением новой асфальтобетонной смеси, чтобы продлить срок его службы. Для повышения качества и износоустойчивости технологических стыков и швов применяется полимерно-битумная лента.

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#асфальт
#подмосковье
#московская область
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В России повысили первоначальный взнос льготной ипотеки до 20%
13 сентября 2023, 11:22

Фото: istock / gopixa

Кабинет министров РФ принял решение о повышении минимального первоначального взноса по ипотечным программам с государственной поддержкой с 15% до 20%. Информацию сообщает постановление правительства, опубликованное на интернет-портале правовой информации.
Документ,  датированный 9 сентября, уже вступил силу. Согласно постановлению, субсидии, предоставляемые банкам для финансирования ипотеки по госпрограммам, снизятся на 0,5%. Изменения относятся к кредитным договорам, заключенным после дня вступления в силу постановления.

Идею изменения условий льготной ипотеки выдвинул директор Департамента финансовой политики Министерства финансов Иван Чебесков. Напомним, что одной из основных задач изменений станет уравнения спроса в соответствии с темпами развития предложения. Различия между льготной и рыночной ставкой огромная, заявляют эксперты. 

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#рф
#ипотека
#льготная ипотека
#жильё
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Глава Каширы Шувалов поздравил с юбилеем председателя организации «Дети войны»
13 сентября 2023, 11:13

Фото: Телеграм-канал Михаила Шувалова

Глава городского округа Михаил Шувалов поздравил с 85-летним юбилеем председателя Каширского отделения организации «Дети войны» Владимира Андреевича Петрова.
В качестве поздравления, глава Каширы передал Владимиру Петрову поздравительный адрес от губернатора Подмосковья.

Свой трудовой путь Владимир Петров начал еще в конце 50-х годов, работая на Комсомольской стройке в Сибири. После этого долгие годы трудился в отделении Каширской железной дороги. А, будучи на пенсии, возглавил организацию, объединяющую каширян, родившись в тяжелые послевоенные годы.
«С праздником, Владимир Андреевич! Спасибо за Ваш трудовой и жизненной подвиг. Равняемся на Ваше героическое поколение», — написал глава Каширы Михаил Шувалов в своем официальном телеграм-канале.
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#подвиг
#михаил шувалов
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Подмосковный омбудсмен Фаевская обсудила права иностранных студентов в России
13 сентября 2023, 11:01

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская приняла участие в «круглом столе» по защите прав иностранных студентов в России. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
Дискуссия прошла в Казанском федеральном университете. Участники обсудили вопросы, связанные с адаптацией и обучением иностранных студентов, защитой их прав, укреплением межкультурного диалога. 
 
По словам участников мероприятия, важно создавать благоприятные условия для соблюдения их социальных и образовательных прав как на федеральном и региональном уровнях, так и в учебных заведениях, где они учатся.
 
Вместе с тем участники «круглого стола» пришли к выводу, что у иностранных студентов имеются и обязанности, вытекающие из их правового положения и закреплённые в соответствующих законодательных актах. 
 
По данным пресс-службы, сейчас в России учатся около 350 тыс иностранных студентов.
 
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#ирина фаевская
#омбудсмен
#студенты
#права
#подмосковье
#московская область
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В Латвии грозит депортация россиянам, не сдавшим экзамен по латышскому языку
13 сентября 2023, 10:58

Фото: iStock/william87

В Латвии продолжают притеснять россиян. Те, которые не сдадут экзамен по государственному языку, будут депортированы из страны в течении 90 суток, передает РИА Новости.
Уточняется, что по закону об иммиграции уже в сентябре истечет срок действия временного вида на жительство (ВНЖ) для россиян истекает. Далее им будет нужно сдать экзамен и получить сертификат о знании латышского языка. В противном случае им грозит депортация.

Многие русскоговорящие граждане не смогли сдать экзамен с первого раза или вообще не явились на него. Однако в парламенте дали им отсрочку на два года.

При этом Сергей Грачев из Риги рассказал РИА Новости, что экзамен сдал, однако его родственникам грозит депортация. Он объяснил, что даже те, кто живет в Латвии со времен СССР, не достаточно хорошо знают латышскую грамматику. По его словам, сейчас требуется, чтобы россияне умели читать, писать, и чуть ли не думать на латышском языке, жалуется Грачев.

«Всех вряд ли депортируют. Народу тут не так много. Кто-то должен работать и платить налоги. Но притеснения сильные. Мы их сейчас особенно остро воспринимаем. Если куда-то обращаешься — только латышский. Говорить, заполнять бумаги. Детей русскому не учат. Тех, кто протестует, выдворяют», - рассказал он.

Специалист по странам Балтии Андрей Стариков отмечает, что россияне, имеющие возможность уехать, уже пакуют чемоданы. А вот пенсионеры не всегда могут иметь возможность покинуть страну или сдать экзамен.

«Чтобы русскоязычных заставить уехать, надо сделать их существование невыносимым. Непонятно, как пенсионеры переживут зиму с колоссальными счетами за отопление», — объяснил Стариков.

Таким образом, россиян законодательно поставили в безвыходные условия — только потому, что они русские, заключил эксперт.

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#пенсионеры
#ссср
#россияне
#новости
#латвия
#рф
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Семейный фестиваль рыбной ловли в Серпухове вышел на федеральный уровень
13 сентября 2023, 10:40

Фото: пресс-служба Ксении Мишоновой

Рыболовный фестиваль, который уже пять лет проводят в Серпухове для приёмных семей, вышел на федеральный уровень. Это произошло благодаря поддержке уполномоченного при президенте по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, сообщила подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова.
На состязания в рыбной ловле в Астраханской области собрались около 80 детей и взрослых из 12 российских регионов. Участники соревнуются в поплавочной и спиннинговой ловле.
«Всё начиналось с небольшого мероприятия в Серпухове для приёмных семей из Семейного городка. Потом к ним присоединились дети из Донбасса, семьи участников СВО. В этом году «Кубок добра» прошёл уже при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва и Минспорта Подмосковья. Идея большого рыболовного фестиваля понравилась Марии Алексеевне Львовой-Беловой, и она предложила сделать его федеральным. Так наш кубок вышел на всероссийский уровень и приехал в Астрахань», – рассказала Мишонова.
Детский омбудсмен прилетела в Астрахань поддержать семью Власовых-Сенюк, представляющих на соревнованиях Подмосковье. Эта семья известна не только в Серпухове, но и во всём Подмосковье. Власовы-Сенюк – победители Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Сельская семья».

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#подмосковье
#московская область
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Телефонные аферисты разработали новую мошенническую схему
РИА Новости: телефонные мошенники начали призывать россиян к совершению терактов
13 сентября 2023, 10:27

Фото: iStock/artoleshko

Телефонные мошенники отошли от своих стандартных схем и начали призывать граждан к совершению террористических актов. Как они действуют и какие категории граждан попадаются под уловки мошенников рассказали в РИА Новости.
Аферисты действуют следующим образом – начинают разговор по своей стандартной схеме, то есть представляются сотрудниками банков и пытаются убедить своих «клиентов» в том, что на их счетах происходит подозрительная активность. После того как гражданин поверил, они принуждают его перевести деньги или оформить кредит. Затем мошенники переходят к новой схеме – сообщают, что украденные деньги можно вернуть, отомстив «похитителям», после чего призывают совершить поджог, теракт или иное противозаконное действие. Если это не срабатывает, они начинают угрожать.

Эксперт по кибербезопасности Игорь Бедеров рассказал, что вербовка происходит по четырём направлениям: деньги, идеология, эгоизм и угрозы. Считается, что больше всего склонны к доверию мошенников пенсионеры, но, по словам Бедерова, на уловки аферистов часто попадаются и молодые люди в возрасте от 13 до 23 лет. Причём, они даже чаще поддаются психологической обработке в связи с развитым юношеским максимализмом.

По данным МВД, большая часть телефонных звонков совершается с территории Украины. Таким образом, аферисты получают двойную выгоду – зарабатывают немалые деньги и провоцируют панику среди россиян.

Напомним, что по закону РФ атака на военные и стратегически важные объекты воспринимается как теракт или диверсия. За этим следует наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

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#мошенничество
#деньги
#теракт
#россияне
#украина
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В 2023 году в Подмосковье построили ещё 6 социальных объектов на средства инвесторов
13 сентября 2023, 10:23

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

С начала 2023 года Министерство жилищной политики Московской области выдало Группе «Самолет» разрешения на ввод в эксплуатацию шести объектов социальной инфраструктуры в разных жилых комплексах региона.

В Подмосковье активно строятся школы по государственной программе и инвесторами-застройщиками за счет внебюджетных источников финансирования в рамках развития инфраструктуры новых жилых кварталов.

В подмосковном ЖК «Люберцы» построили поликлинику на 600 посещений в смену и детсад на 360 воспитанников. В ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском округе появилась новая школа на 1100 мест. В ЖК «Мытищи Парк»Построили детский сад на 200 мест. Также в ЖК «Спутник» в округе Красногорск появилась школа на 280 мест и ЖК «Большое Путилково» построили детский сад на 250 мест.

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В Серпухове после реконструкции откроется стадион «Спартак», построенный более 100 лет назад.

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#детсад
#путилково
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Эстония с 13 сентября запрещает въезд в страну автомобилей с номерами РФ
13 сентября 2023, 10:12

Фото: iStock/Ojimorena

С 10.00 13 сентября Эстония запрещает въезд автомобилей с номерами, зарегистрированными в России. Об этом сообщает ERR, ссылаясь на МВД страны.
«С 10:00 13 сентября Эстония запрещает въезд в страну автотранспортным средствам с регистрационными знаками Российской Федерации со стороны внешней границы», —говорится в сообщении.

Ранее Латвия также запретила въезжать в Евросоюз через пограничные пункты на автомобилях с российскими номерами. Отмечается, что, если последует отказ выполнения указания таможенных органов, то может быть принято решение о конфискации автомобиля.

При этом В Еврокомиссии каждый случай въезда граждан РФ в страну призвали рассматривать на индивидуальной основе, соответствующее сообщение опубликовали на официальном сайте главного исполнительного органа ЕС.

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#евросоюз
#латвия
#эстония
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