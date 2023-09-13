Житель Канска получил семь лет колонии за призывы к подрыву Крымского моста

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«Первый Восточный окружной военный суд признал обвиняемого виновным по части 2 статьи 205.2, части 2 статьи 280 УК РФ. Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима», — говорится в сообщении ведомства.Суд установил, что мужчина занимался размещением в своих социальных сетях сообщений, призывая совершать насильственные действия по отношению к российским гражданам, а также он призывал взорвать Крымский мост.
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