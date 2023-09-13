Житель Канска получил семь лет колонии за призывы к подрыву Крымского моста

С начала 2023 года Министерство жилищной политики Московской области выдало Группе «Самолет» разрешения на ввод в эксплуатацию шести объектов социальной инфраструктуры в разных жилых комплексах региона.

В Подмосковье активно строятся школы по государственной программе и инвесторами-застройщиками за счет внебюджетных источников финансирования в рамках развития инфраструктуры новых жилых кварталов.

В подмосковном ЖК «Люберцы» построили поликлинику на 600 посещений в смену и детсад на 360 воспитанников. В ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском округе появилась новая школа на 1100 мест. В ЖК «Мытищи Парк»Построили детский сад на 200 мест. Также в ЖК «Спутник» в округе Красногорск появилась школа на 280 мест и ЖК «Большое Путилково» построили детский сад на 250 мест.

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