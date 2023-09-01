В Краснодарском крае суд заключил под стражу мужчину, облившего кислотой возлюбленную

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В Краснодарском крае суд вынес постановление об аресте уроженца Иркутской области. Он на почве ревности облил кислотой девушку, с которой ранее состоял в близких отношениях.
Уст-Лабинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении уроженца Иркутской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Фигурант заключен под стражу.
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Александр Бойцов