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Суд во Львове признал молодого мужчину виновным в мелком хулиганстве и назначил ему штраф в размере 51 гривны (около 1,3 доллара). Вина Лукьяна Зайцева состояла в том, что он с друзьями громко слушал песню Гриогрия Лепса в центре города.
Суд предсказуемо признал львовянина виновным. Ранее там же, во Львове, также был осужден юноша, который публично пел песни Виктора Цоя. В последнее время украинские власти начали активную борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что киевское руководство давно и целенаправленно проводит в стране политику агрессивной дерусификации.
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Александр Бойцов