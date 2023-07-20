Житель Марий Эл осужден на 19 лет колонии за убийство жены на глазах у малолетней дочери

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Вынесен приговор в отношении 37-летнего мужчины, совершившего жестокое убийство своей гражданской жены в присутствии их общей малолетней дочери. Он признан виновным по двум статьям: «Убийство, совершенное с особой жестокостью» и «Угроза убийством»
Сегодня, 20 июля, приговором суда преступнику назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
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