Житель Московского региона выиграл в лотерею около 500 млн рублей

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Житель Московского региона купил лотерейный билет за 250 рублей в мобильном приложении лотереи.
РИА Новости пишет, что россиянин выиграл 500 млн рублей в лотерее. За всю историю гослотереи «Спортлото «4 из 20» это третий по масштабу суперприз.
Ранее 68-летний житель Новосибирска выиграл 10 млн рублей. Он приобрёл четыре лотерейных билета за 400 рублей. По словам пенсионера, он направит деньги на нужды военных, которые участвуют в СВО. В начале июня пенсионер из Нью-Йорка выиграл $476 млн. Это считается самым крупным выигрышем с момента запуска лотереи.
Также сообщалось о том, что житель города Уинстон-Сейлем, Северная Каролина, выиграл 390 тысяч долларов после того, как в течение 7 лет вписывал в лотерейные билеты одни и те же числа. Пол Кодилл каждый день покупал билеты лотереи Lucky for Life и заполнял их одинаковыми цифрами. Все числа — это даты дней рождения членов его семьи.
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Ранее 68-летний житель Новосибирска выиграл 10 млн рублей. Он приобрёл четыре лотерейных билета за 400 рублей. По словам пенсионера, он направит деньги на нужды военных, которые участвуют в СВО. В начале июня пенсионер из Нью-Йорка выиграл $476 млн. Это считается самым крупным выигрышем с момента запуска лотереи.
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Мария Фирсова