Житель Можайска стал одним из федеральных победителей Диктанта Победы-2023

Фото: пресс-служба администрации городского округа Можайск
Сотрудник Музея-заповедника «Бородинское поле» из Можайска Владимир Соваренко стал одним из федеральных победителей Диктанта Победы-2023
Житель подмосковного Можайска Владимир впервые участвовал в акции «Диктант Победы», сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Можайск.
Владимир сотрудник музея «Бородинское поле», там же он и принимал участие в мероприятии.
Сообщается, что Владимир желает принять участие в патриотической акции повторно в следующем году.
Ранее сообщалось, что Минобрнауки предлагает увеличить срок обучения школьных учителей в высших учебных заведениях с 4 до 5-6 лет. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Владимир сотрудник музея «Бородинское поле», там же он и принимал участие в мероприятии.
«Я не рассчитывал на победу. Вопросы были достаточно сложными. Когда мне позвонили и сказали, что я вошёл в двадцатку победителей, сначала даже не поверил», — рассказал Владимир Соваренко.Торжественная церемония награждения победителей состоялась на Поклонной горе, где Владимир Соваренко и был награжден сертификатом победителя.
Сообщается, что Владимир желает принять участие в патриотической акции повторно в следующем году.
«Буду читать исторические и художественные книги про войну, чтобы освежить свои знания и узнать что-то новое. История нашей страны - это стоящая сокровищница. Россия не раз показывала миру насколько она могущественная. Мы должны быть горды за свою страну, она побеждала и продолжает побеждать зло, которое сейчас происходит», — поделился Владимир Соваренко.В акции приняли участие порядка 2 млн человек по всей России, им необходимо было ответить на 25 вопросов. Немногие участники ответили на вопросы за короткое время, но одним из них оказался Владимир Соваренко.
Ранее сообщалось, что Минобрнауки предлагает увеличить срок обучения школьных учителей в высших учебных заведениях с 4 до 5-6 лет. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Алиса Сергиенко